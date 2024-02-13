Adana'da kurşun sıkıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkan özel kalem müdürünün hunhar bir saldırı sonunda hayatını kaybettiği haberini alınca son derece müteessir oldum şaşkınım şoktayım.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaları, dinlerken halk ekmek şirketinde işe alınan geçim sıkıntısı çektiği için, zavallı bir şahıs Adana'ya kurşun sıkmıştır. Adanalı'ların sevgilisi özel kalem müdürü cennete intikal etmiştir. Nurlar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin önce Zeydan başkana, yakınlarına. Adanalı vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acı göstermesin.

Gelecek Partili Selim Temurci CHP den aday olup İstanbul milletvekili seçiliyor Kılıçdaroğlu sayesinde meclise giren 36 dan biri çıkıp AKP'yi Murat Kurumu destekliyorum diyebiliyor ben Allah görüyor gereğini elbette yapar ihanetin bedeli önce bu dünyadadır diyorum.

Prof. Ersan Şen'e bir sorum olacak hukuk profesörü olan hocamız emeklilere verdiklerini iddia ettikleri maaşları devlet mi veriyor yoksa emekli kendi parasının rantını mı alıyor bunun için pazartesiye kadar çalışmam gerekiyor iş yeri açıp Bağ-Kur üyesi olup 12 ay Bağ-Kur pirimi yatıran bağ kurlu toplam ödediği para ile o paranın bir yıl vadeli hesapta tutulması ile elde edeceği faiz geliri her yıl yüzde otuz pirime zam ile 30 yılda alması gereken maaşla şu anda aldığı maaşı karşılaştırıldığında arada korkunç bir uçurum var hocam fakültelerde okutulan bütün kitapları biliyor hangisinde emeklinin hakkını bu mağduriyetini giderecek bir kanun maddesi var nereye kime dava açma hakkı var çok merak ediyorum. Biraz daha açarsak bankaya para yatırınca paramız anlaştığımız miktarda artıyor anapara artı faiz 30 yıl 360 ay sonra nereye varıyor bu toplam para yüzde elli faiz ile bankada bir yıl içinde getireceği getiriyi 12 ye bölünce emekli maaşı ortaya çıkıyor, şimdi sadaka ölüm sınırında verilen bu maaşla bizim paramızla el koyan devlete karşı emeklinin hakkı nasıl korunur bu konuda bir kanun maddesi var mı onu soruyorum.

Çok şükür Alper Gezeravcı sağ salim döndü Ankara'ya özel uçakla getirildi, çiçekler verildi, hepsinden önemlisi cumhurbaşkanı kabul etti bayraklar öpüldü, her şey çok güzel tebrikler fakat hangi deneyler yapıldı sonuç ne oldu hiç bir açıklama duymadık faydalı bir şey yoksa bile bu bir sonuçtur açıklanmalıdır.

FB-Alanyasporla berabere kaldı spor yorumcuları yerine önündeki yazıyı dahi okuma güçlüğü çeken GS spor kulübü başkanı Dursun beyin yerine bu sefer başkan vekili çıktı, FB maçını ve hakem kararlarını aklının erdiği kadar açıkladı. GS kulübü lisenin takımıdır Galatasaray lisesi donanımlı şerefli üstün insanlar yetiştirir, siz işinize bakın, FB'yi ağzınıza alacak kalitede adam olunca konuşun.