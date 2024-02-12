Seçimler yaklaştıkça her partinin kendi adaylarını açıklaması, seçim sonucunu etkileyeceğini zannettiğini kendi adayının kazanacağını iddia ettiğini görüyoruz. Benim tahminim bu geçerli değildir. Seçmen adaya bakıp oyunu ona göre kazanma şansı varsa kullanmaktadır. AKP parti ve CHP dışında hiçbir parti seçimi kazanma şansı çok azdır zaten o adayda tek başına bağımsızda girse kazanır.

Seçimi kim etkiler diye yorumcular kendi fikirlerini beyan ediyorlar. Bu seçimi iki parti kazanacaktır. Bu partilerin dışında diğer partilere oy verecek vatandaşlar, seçim sonucunu etkilemeyecektir. Çünkü AKP'ye sempati duyan kadar CHP'ye de sempati duyanda aynı miktarda onun için tek değişen seçim yüzdesi olacaktır.

Milletvekili maaşı 73.350 emekli olanların 125.300 bu maaşın az olduğunu yetmediğini söyleyenler 10.000 TL emekli maaşı alanlardan ders alıp nasıl geçinildiğini öğrenmelidir. Çünkü tok olan, açın halinden anlamaz. Akşama doğru pazara gidip çarık çürük meyve sebze alan askıda ekmek kovalayan ucuz et almak için et kuyruğuna soğuk havalarda giren çocuklarına muhtaç ettirilen emeklilerin halinden anlamak için millet vekillerinin aynı hayatı yaşamaları gerekir emekli arkadaşların 10000 lira maaşı aldıklarında şükür namazı kalmalarını bekle yenler emekliyi ikramiye artışı yüzde yüz mü olsun diye kandıramazlar ikramiye maaş kadar olmalıdır emekli maaşı' da asgari ücret kadar olmalıdır o zaman emeklinin oyunu almak için oyunuzu bana verin denilebilir. Aksi taktirde seçimi kazanmak mümkün olmaz diye düşünü yorum göreceğiz.

CHP orduda belediye başkanı adayı olarak Cemal Enginyurdu neden aday göstermiyor? CHP'den İstanbul milletvekili seçiliyor meclise taşınıyor. Sonra ne oluyor da demokrat parti bahanesi koz olarak kullanılıyor. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana hizmet ise ordu vilayetine Cemal Engin yurttan daha iyi kim hizmet yapabilir CHP'yi bana göre Özgür Özel den daha etken savunan Enginyurdu, ordu ilinde aday gösterip seçimi kazanmalıdırlar. Alper bey salimen döndü inşallah bu gün Ankara'da uzaydaki çalışmaları hakkında bilgi verir bizleri sevindirir buluşları ülkeye faydalı olur heyecanla bekliyoruz.

Fenerbahçe- Alanyaspor'la berabere kaldı spor yorumcuları bir sürü aleyhte yorum yapacaktır bence çok normal bir sonuç İsmail Kartal üst üste çok fazla maç oynanırken bunun gibi hatta mağlubiyet dahi yaşanacaktır her maç final zihniyeti ile bir kaç rütuşla devam etmelidir. İsmail Kartal'ın konferans liginde bu takımı final oynatacağına inanmıyorum ligide şampiyon olarak tamamlayacağına inanıyorum. Yolu açık olsun arkasında Ali Koç ve gerçek Fenerbahçeliler var.