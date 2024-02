Nihayet DEM Parti dün 3 ilçe 40 il 16 Büyükşehir belediye başkanı adayının eş başkanlarını ilan etti. Başak hanımın aday olmamasını kendi tercihi diye düşünüyorduk. Partinin yetkili kurul kararı olduğunu gördük. Yani Başak hanım'ı DEM parti yetkili kurulu aday göstermeye layık görmemiş şaşırdık mı? Hayır zira DEM oluncaya kadar kılıktan kılığa giren partiyi kim yarattı. Barajı geçmesi imkansız olduğu kesin olunca CHP'nin oyları ile meclise taşınan DEM parti meğer ne büyük bir partimiz. Biz görememişiz, partiler sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunları yönetmek, büyütmek çoluk çocuk işi değildir. Biz hiçkimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için değil kazanmak için seçimlere giriyoruz der ken kürt kökenli kardeşlerimizin uğradıkları, zararı görmezden gelip onları salak yerine koydular. Şimdiden ilan ediyorum hiçbir büyükşehir belediye başkanlığını almalarının imkansız olduğunu bile bile en az 3 büyükşehir belediye başkanlığını CHP ile MHP'nin AKP ile yaptığı gibi birleşerek almaları mümkünken neden vazgeçtiler? Kürt kardeşlerimize neden ihanet ettiler. Seçim sonunda insanların içine nasıl çıkacaklar yüzlerine nasıl bakacaklar. Partinin düştüğü zorluklarda yanlarında onları savunan CHP'lilere ne diyecekler? CHP belediyelerinde çalışan personelin yarısı kürt kökenli türklere ne diyecekler? Azıcık aklı olan yapılan yanlıştan döner diye düşünüyorum hala vakit var. CHP'liler İzmir'de Tunç Soyer'i neden aday göstermedi açıklamalıdır. Birkaç defa sordum tık yok şimdi Tunç Soyer bağımsız olarak seçime girip gençliği ile öğünen CHP yöneticilerine tarihi bir ders vermelidir.

Milletvekili seçiminde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 milyon insanı miting alanına toplayan Tunç Soyer'in hiç kimseye ihtiyacı yoktur. İzmiri'i seçimde CHP'nin en çok oy alan ili yapan Tunç Soyer'i Turkiyeye model olduğu için destekliyorum insanların çalışarak kazanmaları için çok sayıda kooperatif kurdurup onları destekledi. El sanatları 6 şubat depremi gibi sayılamayacak kadar çok faydalı işlere imza attı. İnsanların sosyal yardımla değil çalışıp kazanacaklarını öğretti. Türkiyenin en büyük sorunununa el attı.

Seçimler yaklaşıyor, partiler seçimi kazanma yarışındalar seçim sonuçlarına kimin etki edeceğini araştırıyorlar. Z kuşağı etki eder diyenler var. Ben onlara Z kuşağı, emeklilerin çocukları torunları olduklarını hatırlatıyorum. Can çekişen emekliler, asgari ücret seviyesine maaşları çıkmaz ise oy vermeleri mümkün olmaz seçimi emekliler kazandırır diye iddaa ediyorum. Çok az kaldı göreceğiz. Marmara depremi her gün olabilir. Her şeyi bırakın önlem alın diyorum demeye devam edeceğim. Benim de ailem arkadaşlarım orada yaşıyor. Bilime inancım tam bilim adamları her fırsatta ikaz ediyor onlara kulak verin.