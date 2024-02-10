LAFA BAKMAK!

Laf sözü Türkçeye Farsçadan geliyor. “Lafın” Türkçesi “söz ve lakırdı” demektir. Gerçek söz, gerçek lakırdı vardır. Birde boş söz, boş lakırdı vardır. Ayrıca uygulama değeri olmayan düşünceye de laf denir. Örneğin “onun söyledikleri laftan ibaret…” tespitinin yanında, onun söyledikleri lakırdıdan ibaret” de denilir.

Lafa bak! Sözü nereden aklıma geldi? Biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından… Geçtiğimiz 2023 yılı içinde bir Cuma günü Erdoğan, AKP grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını İstanbul’da bir cami önünde açıklama yaparken bir gazetecinin,”Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşmeniz olacak mı? 50 artı 1 düzenlemesi rafa kalktı mı? Sayın Bahçeli’nin bir çıkışı olmuştu bu sistem için” sorusuna Erdoğan, “Birazdan görüşeceğiz” dedikten sonra, Gazetecinin, “50+1 mi görüşülecek peki” sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah Allah, lafa bak” tepkisini verdi...

RTE’nin geçmiş yıllardan bugüne değin öyle rafları var ki siyasi yaşamda bu lafları unutmak için, unutkan olmak lazım ya da hatırlamak için unutkan olmayan birisine sormak gerekebilir. Benim hatırladıklarım arasından en önemlilerinden biri “Ananı al da git” lafıdır. anımsayalım: Olay 11 Şubat 2006’da Mersin’de meydana gelmişti. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Edip Buran Spor Salonu’ndaki toplantıya katılmak üzere geldiği sırada, çiftçi Mustafa Kemal Öncel, “Sayın Başbakan bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı” diye feryat etmişti.

Korumaların ve polislerin engel olmak istediği Öncel’i, yanına çağıran Erdoğan ise hiç beklenmedik bir anda çok kızgın bir şekilde konuşarak “Ananı da al git, artistlik yapma” diye azarlamıştı.



Konu o dönemde Türkiye gündemine oturmuş, gözaltına alınan Öncel hakkında çok sayıda dava açılmıştı. Lafa bak lafa!

13 uçağı olduğu söylenen RTE; yurtdışı gezilerinden Dışişleri Bakanı’nın 5 katı fazla geziyor. Bu gezilerinde en çok uçağına aldığı gazetecilerin başında, Erdoğan’ın “laflarına” en çok önem ve yer verenleri seçip alıyor.

Peki, bunların başında kimler geliyor? Hürriyet Gazetesi’nden Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan geliyor.

Öte yandan yurtdışı seyahatlerde uçağa alınan gazetecilerin bir bir önceden seçildiği, uçakta RTE’ye sorulacak soruların uçaktaki gazetecilere kopya olarak verildiğini birçok münafık ileri sürüyor.

Lafa bak! 2023 yılı içinde RTE ve ekibi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen iklim zirvesine katıldı. Bu zirvede AKP iktidarının tam destekçisi Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi de vardı.

Ahmet Hakan sütunun tamamını Seçil Erzan ve dolandırıcılık tayfasına ayırıp “Dubai Uçağında Seçil ve Fenomenler için Net Bir İstikamet Verdi” başlığı atmıştı.



Lafa bak, hizaya gel! Gazeteci gibi gazeteci Cumhurbaşkanı RTE’ye söz Fenomenlerden açılmışken şu soruyu sorardı:

-Sayın Erdoğan bu türden dolandırıcılık işleri, karapara aklama operasyonları, neden sizin saltanatınız döneminde ortaya çıkıyor?

Lafa bak lafa! Açık açık düşün diyecek kadar bir laf da yine Erdoğan’dan gelmişti. Erdoğan’a göre, “Hamas asla terör örgütü değildir”. Uçakta söyleşi böyle yapılıyor işte! O uçakta 7 bin 500 Lira emekli maaşı alanlar, işsizler, fiyat artışları, sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler konuşulmuyor. Fakir halk yığınlarından neden 222 çeşit vergi alındığı neden sorulmuyor? Biliyor musunuz?

Çünkü bu soruları soracak gazeteci RTE’nin uçağına alınmıyor da ondan… Lafa bak lafa!