AYM Başkanı Arslan, Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmeyebilirsiniz. Ama uymak zorundasınız demesi cumhurbaşkanının önünde ikaz niteliğinde yargıtaya müdahale etmesi ve yargıtayın anayasa mahkemesi kararına uymasını sağlaması için söylendi anayasa saye sinde milletvekilleri görevde anayasa sayesin de cumhurbaşkanı makamında görevde anayasa sayesinde maaşlar dağıtılıyor peki şimdi anayasa mahkemesi kararına uyulmadığı için yarın biri çıkıp memur maaşlarını ödemi yorum derse ne olacak hani anayasa teminatındaydı ne oldu diyemeyeceğiz 80 ihtilalinde milli komite millet meclisi dışında bir de senato meclisi vardı hepsini yok saydı senatör arkadaşım Emanullah Çelebi emekli maaşı da dahil hiç bir geliri yok olduğu için senatörlükten ticarete dönmek zorun da kalmıştı anayasa mahkemesi kararlarının bağlayılıcığı ortadan kalkınca kimse yarının dan emin olamaz yalnız makamda olanlar değil emekli esnaf herkez endişe içinde yatar endişe içinde uyanır.



Alper bey dönüyor şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyor inşallah 17 05 te sali men dünyaya inmiş olacak ben mucizeler bekli yorum yaptığı deneyler sayesinde buluşları ses getirecek 84 milyonu dünya lideri yapacaktır Türk vatandaşları refaha kavuşacak dünya bizi hayranlıkla izleyecek çünkü 55 milyon dolar ne için verildi bunun için verildi.

Sayın maliye bakanı Mehmet Şimşek beye emekli maaşı için kaynak ararken bu ülkede milyon üzerinde kira alanlar var bunların yıllık geliri 360.000 TL üzerindeki gelirini kademeli olarak yüzde seksen kadar vergilendirilmesi emekli maaşını için kaynak olur demiştim sesimin duyulduğunu Sayın Şimşek in açıklaması sonunda anladım mutlu oldum.



Şimdi Sayın Şimşek beye ikinci ve hayati önemi olan bir kaynak daha göstereceğim bu seksen beş milyon Türk vatandaşını da çok yakından ilgilendiren sonunda huzur içinde yaşamalarını da sağlayacaktır. Türkiye'de 30 milyon ruhsatsız silah var bu silahların kayıt altına alınması yıllık 2000 tl 3000 tl silah bulun durma güvencesi olarak tahsil edilmesi ile ortalama 75 milyar yıllık kaynak sağlanır yarısı emekliye verilse herkes mutlu olur secimi AKP kazanır bu gün verilen emekli maaşı ile seçim kazanmak imkansızdır ne vaat ederseniz edin aç insanların oyunu almak mümkün olmaz. Nerede ise 20 günden beri hastayım ilaç takviye edici borlu vitaminler aldım fakat son anda kullandığım AĞIZ SPREYİ sayesinde şifa buldum kim borun insan sağlığına etkisini keşfedip bizlere sunmuşsa insanlığa faydalı yaptığı hizmetlerden dolayı cennetin anahtarını almıştır kuranda bu konuda ayetler var. Onları kutluyorum.



Çok yazdım İzmir CHP adayı yanlış oldu. Şimdi ise Ankara, Çankaya adayının bayan olması konusunda arkadaşlarla toplantılarda aynı düşüncedeyiz. Çankaya'ya bayan eli değmesi lazım. Çankaya'da Alper bey yapılacak çok şeyi yaptı iyi hizmetleri oldu. Daha büyük makamlara, gelip ülkeye hayırlı hizmetleri olacağına inancımız tam başkanlığa devamına itirazımız yok. Ama bayan belediye başkanı başkentin kalbi olan Çankaya'yı İsviçre Avusturya gibi rütuşla harika bir görünüme soracaktır. Onun için bayan aday istiyoruz.