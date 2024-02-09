BİR ANININ ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

Kasım Gülek, CHP’de İsmet Paşa’nın Genel Sekreterliği’ni yaptı. Kendisi altı dili ana dili gibi konuşurdu. Gülek’in oğlu Mustafa İngiltere’de yaşıyor. Kızı Tayibe Bülent Ecevit kabinesinde bakanlık yaptı. O tarihlerde Ankara’da yayın yapan Olay Gazetesi sahibi Gülek’lerdi. Ben de Olay Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni idim. Gazete Fettullançıların Ankara Esenboğa yolu üzerindeki Gaye Matbaası’nda basılıyordu.

Alâeddin Kaya’da, Fettullahçıların yayın organı olan Zaman Gazetesi’nin İmtiyaz sahibiydi. Ankara’nın Bab-ı Ali’si Rüzgârlı Sokak’ta yedi katlı binanın beşinci katında Alâeddin Kaya ile odalarımız aynı kattaydı.

Kaya bir gün beni odasına kahve içmeye davet etti. Kahveyi içtikten sonra bana:

-Mazhar Bey, senden Fettullah Hoca Efendi’ye, ABD’de söz ettik. Seni cemaate davet ediyor. Olay Gazetesi’nde 5 alıyorsan, sana 7 vereceğiz. Cemaate katılırsan seni Zaman Gazetesi’ne Genel Yayın Yönetmeni yapacağız, dedi.

Bende Alâeddin Kaya’ya:

-Tanrı birdir. Peygamber haktır. Ben hacı-hoca efendi tanımam, deyip reddettim.

RTE; “Anlı secdeye değenden ülkeye zarar gelmez” diyerek Fettullah Gülen’e ve onun cemaatine sahip çıktı.

Fetö’nün talimatıyla 17-25 Aralık 2013 operasyonunda ve 15 Temmuz 2016 darbesin de hedefte kim vardı.

RTE ve ekibi vardı.

RTE ve ekibi hiç ders alıyor mu?.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “cemaatler-tarikatlar sivil toplum kuruluşudur” diyor. Fetö darbesinden kurtulan Erdoğan’ın sesi çıkmıyor.

Sadi Şirazi diyor ki : “Ders alınmazsa, her hata sonraki hatanın virüsü olur.”

Araştırarak öğrendik ki Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin’in yüksek lisans tezi şuymuş:

-Osmanlı Devleti’nde Siyasal Sistemin Meşruluğu Sorunu Çerçevesinde Birinci Meşrutiyet’in Tartışılması... (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı,1997, YÖK Tez Merkezi, Tez No: 63246.)

Tekin’in danışmanını öğrenince hayrete düştüm. Tezin danışmanı Mümtazer Türköne, imiş… Türköne Kim? Fetö’nin sağ kolu Zaman Gazetesi yazarı…

Bakan Yusuf Tekin’in doktora tezi ise şumuş:

-Osmanlı Devletinin Son Döneminde Modern Ulus Devlete Yönelik Girişimler. (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2002, . YÖK Tez Merkezi, Tez No: 125007.)

Doktora tezin danışmanı kimdi: Mümtazer Türköne...

Bakan Tekin’in “hocası” Zaman Gazetesi yazarı Türköne’nin 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra hapis yattığını ve Föte’ye yardım etmekten ceza aldığını cümle alem biliyor. RTE ve ekibi bilmiyor mu? Biliyor…

Şimdi biraz gerilere gidelim Bakan Tekin’in nasıl hızla yükseldiğini görelim: 2006’da (F. Gülen’i çağdaş sufi olarak gösteren Pensilvanya Temple Üniversitesi’nden) Sabri Çiftçi ile birlikte “1877’den Günümüze Türkiye’de Parlamento: 22. Dönem TBMM’de Parlamento ve Parlamenter Rol Algısı” kitabını yazdı.

İkili ayrıca, “askeri vesayet” kavramının gündeme gelmeye başladığı 2000’le başında, Richard H. Kohn’un yazdığı “Demokrasiler Orduyu Nasıl Denetler” makalesinin çevirdi…

Daha sonra Bakan Tekin 2009’da Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı. Burada öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı yaptı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yardımcılığı görevine getirildi. Burada üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında projeler hayata geçirdi...

2013’te Milli Eğitim müsteşarı oldu... 15 Temmuz darbesinden sonra Ekim 2016’da (Kırgızistan Bişkek’te 1997’de kurulan) Manas Üniversitesi’ne gitti...

15 Eylül 2018’de Türkiye’ye dönerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü oldu. Sonra, 4 Haziran 2023’te Milli Eğitim Bakanı olarak atandı...

Böyle bir Milli Eğitim Bakanı’ndan Atatürk gençliğine fayda gelir mi?

Gelmez…

Ama “cemaat-tarikat” deyince RTE ve ekibi akan suları durduruyor!