HEMEN HEMEN HERKES KAYBETMİŞ

TÜİK Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını hesaplayıp açıkladı, Ocak 2024 dönemi için aylık bazda en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Aylık olarak en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde % 0,35 oranında külçe altında gerçekleşti.

Buna rağmen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın dahi % 2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde:

-BIST 100 endeksi % 0,58

-Amerikan Doları % 0,71

-Euro % 0,78

-Mevduat faizi (brüt) %1,51

-Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) % 4,76 Oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde:

-BIST 100 endeksi % 2,96

-Amerikan Doları % 3,09

-Euro % 3,16

-Mevduat faizi (brüt) % 3,87

-Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) % 7,05 Oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaybettirme şampiyonu buradan da görüleceği üzere Devlet İç Borçlanma Senetleri olmuş (DİBS) ve ikinci sırayı da Mevduat alıyor.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE:

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise % 12,30 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK DÖNEMDE:

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 1,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise % 8,26 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise % 35,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DÖNEMDE:

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise % 6,93 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro % 12,40, Amerikan Doları % 11,03 ve BIST 100 endeksi % 5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %20,98 ve DİBS %48,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %1,69, Amerikan Doları %2,88, BIST 100 endeksi %7,75, mevduat faizi (brüt) %30,88 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri DİBS %54,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Göründüğü gibi son bir yılda hangi dönem söz konusu olursa olsun Türk Lirasında kalan kaybetmiş, varlık ya da servetini yitirmiş…

Altın ve dövizde kalan kendini nispeten korumuş en büyük kaybı yaşayanlar ise Devlet İç Borçlanma Senetlerine yatırım yapanlar olmuş…