SİYASETTE KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Gençliğimizde görüşlerine karşı çıktığımız, 6 kez gelip, 7 kez giden, daha sonra takdir ettiğimiz, Türk siyasetine damgasını vuran rahmetli Süleyman Demirel’in ünlü bir sözü günümüzde bir kez daha konuşulmaya başlandı:

“Siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır”

31 Mart Yerel Seçimlerde siyasi partiler adaylarını kesinleştirmesine az zaman kala, kartlar yeniden karılmaya başladı.

Uzun süren tartışmalardan sonra Başak Demirtaş’ın DEM’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığın aday olmayacağını açıklaması, CHP’de yeni bir durum değerlendirme yapılmasına, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da aday göstereceğini açıklaması ise, Cumhur İttifakı kanadında pek su yüzüne çıkmasa da ciddi pazarlıklar yapıldığını gösteriyor.

Özellikle geçtiğimiz yerel seçimde İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolü kaybeden iktidarın bu defa ne pahasına olursa olsun buraları geri almanın hesabını yapıyor. Bunu bilen ve genel seçimde istediğini alabilen Cumhur İttifakı’nın en önemli ortağı Yeniden Refah Partisi masaya daha sert ve dirençli oturup, kendi taleplerini içeren listeler koyuyor.

Hatta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın YRP Genel Başkanı Fatih ile son kez görüşme yapacağı ve İstanbul’da aday çıkarmaması konusunda ısrar edeceği de belirtiliyor.

Yapılacak pazarlıkta kimler kazançlı çıkacak, göreceğiz.

CHP’DE DURUM İSE FARKLI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hafta sonu yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısı 12 Şubat’ta pazartesi gününe ertelendi. Aday tanıtım toplantısı ise 18 Şubat’a kaldı. Eğer toplantı gerçekleşseydi, Çankaya olmak üzere, bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları belirlenecekti.

Öte yandan CHP kurmayları, DEM ile İstanbul’da ilçeler üzerinden bir işbirliği formülünün olabileceğini, DEM Parti’nin görüşleri alınarak, tabanının destekleyebileceği adayların Belediye Meclis Üyeliklerinde gösterileceğini belirtiyorlar.

Parti kulislerinde, CHP Parti Meclisi’nin erteleme kararının bazı ana gerekçeleri olduğunu belirtiliyor.

Yüzyılın felaketi 6 Şubat depreminin birinci yıldönümü toplantısında Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Hataylılar tarafında yuhalanmıştı. CHP Parti Meclisinde, Hatay’da aday gösterilen mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Savaş’la ilgili daha önce de itirazların olduğunu anımsatan CHP kurmayları, “Hatay’da halkın gösterdiği protesto üzerinden konu tekrar gündeme gelir. Ancak ne karar alınır, bunun için toplantıyı beklemek gerek” değerlendirmesini yapıyor.

MALATYA VE ORDU’DA ADAY KİM ?

CHP’de adayları açıklanmayan birkaç il ve ilçe var. Bunların başında Malatya ve Ordu, illeri geliyor. Parti teşkilatı Malatya’da Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ordu’da ise yine milletvekili Seyit Torun’un belediye başkanlığına aday olmaları konusunda ısrar ettiği ileri sürülüyor.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tuğay’ın gösterilmesiyle başlayan huzursuzluğun devam ettiği ileri sürülüyor. Ayrıca İzmir’in üç ilçesinde belli olan Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli, Karaburun Belediye Başkan adayı Emine Halil İnay Kınay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çelik ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi’ye karşı tepkiler olduğu dile getiriliyor. CHP Pazartesi günü yapacağı toplantıda konuları masaya yatırıp bir karara varacak.

Siyasette gerçekten 24 saat çok uzun bir zaman. Hele söz konusu olan Türk siyaseti ise, siyasi partiler arasında güzellemeler hazırladığına tanıklık edeceğiz.. Yerel seçimlere kadar daha çok şeyler değişecek.