Merkez bankası iyi ki var

Merkez Bankası Başkanı sayın Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyonun yüzde 36 ortalamasında olacağını söyledi. Enflasyonun düşmesi için en önemli olan üretim, bu kadar kısa sürede tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, ithalat, ihracat Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in kimsenin uymadığı tasarruf genelgesi gibi daha pekçok etken, unsurları inceleyip açıkladığı enflasyon tahmini bence dünya rekoru. Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyetinin iftihar edeceği üstün zekalı bir insan olduğu anlaşılıyor. Yolu açık olsun... Ben seçimden sonra, aşırı zam olacağı söylemleri, emeklinin zaten ölüm sınırı seviyesinde olan maaşı ile dayanılmaz seviyede yaşam mücadelesine düşeceğini, söyleyenlere nihayet emekliyi koruyan merkez bankası Başkanımız var diyorum.

Sayın Fatih Karahan'a tavsiyem çok genç yaşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda, en önemli makamda olduğunun farkında olup 84 milyona etki edecek kararları açıklarken. çok dikkat etmelidir. Zira bürokrat olduğu için açıklamalarından sorumluğu kendisini bağlar. Yanılırsa halkın gözünde, iki paralık olur. Çok çalışıp, iyi düşünüp mümkün olduğu kadar az ve doğru konuşması menfaati nedir? Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımın, ablasının vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sonuçta hepimizin gideceğimiz yer aynı. Ölüme çare bulunmadığı için yaratana boyun eğip mefta'ya rahmet dilemek, cennetin en üst makamında nurlar içinde uyuması için dua etmek lazım. Sayın Akşener'e ve yakınlarına sabır diliyorum.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş'a girişilen linç girişimine itirazım var. 15 yıl Hatay'a yaptığı hizmetlerin bir anda yok sayılıp adaylığının engellenmesine çalışan İYİ Parti'ye üye olan sonra istifa edip ayrılan eski futbolcu Gökhan Zan'ın organize ettiği söylenen benim ise inanmak istemediğim protestolara CHP genel başkanı ÖZGÜR ÖZEL in ve yönetimin itibar etmeyeceğine inanıyorum. Hatay'ı Lütfü Savaş başkan kazanır. CHP kazanmış olur.

Uzay yolcumuz, Alper Bey keşiflerini yapıp geliyor tek dileğimiz önce salimen inmesidir. Sonra yaptığı buluşlarla, ülkemizin refahına kalkınmasına dünyanın en güçlü devleti olmasına yapacağı katkıdır. Bu 55 milyon dolar ödeyen Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarının hakkı oda bunu ödenecektir, yolu açık olsun. DEM parti Başak Demirtaş hanım efendinin, aday olmamasını açıklama ile kendilerinin var olmalarını sağlayan CHP'ye sahte vefa örneği olmuştur. Kazanma şansı sıfır olduğunu bilerek kaybettiren olmamalıdırlar. O zaman kazanırlar 84 milyonun taktir ettiği en büyük parti olurlar.