Mide fesadından sıçrayamayan çekirge!

Altmış yıl basketbol yaşadığımı https://sonsoz.com.tr/makale/19067616/unal-ozuak/bana-ait-cizgiler-dikkat-et-silinmesin yazımdan bilirsiniz. Sıcak basketbol içerisinde kalan son Mohikanlardan biri olarak ' Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge.' atasözünü durumu çok can sıkan basketbolumuz için kullanma hakkını kendimde görüyorum... Her 20 yılda bir sıçrayan çekirgenin sıçramasını 20 yıldır bekliyoruz...1981'de rahmetli Aydan'la (Siyavuş) birlikte 12 altın adamı Balkan Şampiyonu yapmamız basketbolumuzun Take off'u oldu.

Osman Solakoğlu'nun özel tanıtım gayretleri yanı sıra TRT'de Beyaz Gölge ve NBA maçlarının yayını basketbol için uygun ortamı hazırladı.1981'de ilk 12 Dev Adam diyebileceğimiz Efe'li Erman'lı Kara Mehmet'li Necati'li Melih'li rüya takım Balkan Basketbol Şampiyonu olunca sepet topu Türkiye'nin gündemine oturdu. Beyaz Gölge, NBA maçları TV yayını ile elitin basketbolu Türkiye'nin 2.takım sporunu oldu. Takip eden 20 yılda Eczacıbaşı ve Efes Pilsen yetiştirdikleri, devşirdikleri Mirsat, Mehmet Okur, Hidayet vb. yıldız oyuncularla ikinci patlamanın altyapısını hazırladılar. 2001 Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan 12 Dev Adamın kazandığı muhteşem Avrupa İkinciliği ile gönüllerde taht kurdu. 20 yılda bir tekrarlanan sıçramalarla basketbol Türkiye'nin aşkı oldu.

FİBA yapımı patlayıcı döşediler parkeye

Milli Takımlar seviyesindeki bu iki sıçrayış yeni milenyumda yerini kulüp takımlarının yeni kurulan Euro Lig'de ki serüvenine bıraktı. FİBA ile Euroleague gelir paylaşım fesatında iki camii arasında binamaz kaldık. Osmanlı meraklıları için buna aynı cinsten iki olay arasındaki kesinti devresi yaşanan FETRET DEVRİ diyebiliriz. FİBA sezon bittikten sonra yapageldiği milli maçları Euroleague maçlarının ortasına haftalık pencereler şeklinde oturttu. Ülkelerin NBA’de ki oyuncularını oynatamamaları en fazla bizi vurdu. Yarışma halinde ki Euroleague kulüpleri oyuncularını milli maçlara gönderemediler. FİBA ayrıca bir takım teneke şampiyonalar tertipleyerek takvim ve milli maçlara ilgiyi iyice karıştırdı. Tüm bunlara basketbolumuzu yönetenlerin acemi kararları da eklenince 20 küsür yıldır Milli Takımlar seviyesinde başarımız yok denecek kadar azaldı. Hele son yıllarda iyice nefasetten kesildik. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Olimpiyat elemelerinin kendilerinden geçtim elemelerine dahi katılamaz hale geldi milli takım.

Bir teselli verdiler

Bu olumsuz tabloyu ters yüz edebilmemiz, umutsuz bekleyişi aşabilmemiz için FİBA bizim gibi normal elemelerde hüsran yaşayanlar için 'Ölme Eşeğim, Ölme Yaza Yonca Bitecek.' türünden bir teselli turnuvası ihdas etti. FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında A Milli Takım B Grubu'nda yer aldı. Milliler İtalya, Macaristan ve İzlanda'yla eşleşti. 2025 EuroBasket Elemeleri, üç farklı dönemde oynanacak. Elemelerde maçlar, 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, EuroBasket 2025’e katılamaya hak kazanacak. EuroBasket, 27 Ağustos – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İzleyelim görelim…