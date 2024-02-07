Sağlık her şeyden önemli, insan rahatsızlanınca doktora gidip şifa arıyor. Emekli sıra bulursa, ya da sırası gelince hastaneye ulaşabilirse doktor, 5 dakikada neyin var diye sorup bilgisayara kaydediyor. Kan tahlili, emar istiyor sonra reçeteyi yazıyor, eczaneye gidip ilaçları alırken eczacı katkı payı alıyor. dün 50 yıllık arkadaşım İ. Şefik Sandıkcı eczanede 94 TL katkı payı aldılar dedi. Maaştan da kestiler dedi üzüldüm... Emekli maaşı malum fiyatları tavan yapmış, yaşayabilirsen yaşa her gün değişik bir olay elem, korku üzüntü yayarak geçim sıkıntısını unutturabilirseniz, oyumuzu alabilirsiniz. fakat bu sıkıntı artık kuyruk acısını döndü hiçbir zaman unutulamaz hale geldi.



DEM parti İstanbul'dan Başak Demirtaş'ın aday olmadığını açıklaması genel idare kurulu üyelerinin ne kadar donanımlı, ülkesini seven vatanperver insanlardan oluştuğunu gösterdi. Şimdi kazanma şansı sıfır olduğunu biliyorlar. Onun için seçim sonucunu etkileyecek yanlış bir kararda almamalıdırlar. TV yayınlarında halkı şiddet, kavga terör gibi ahlaki değerleri hiçe sayan yaşamları ile kılık kıyafetleri oturup kalmaları ile gençliğe hiç bir olumlu katkısı olmayan TV 8'de yayınlanan Survivor yayınını RTÜK incelemiyor mu?

Her gün kavga dövüşün Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün kurduğu bu Cumhuriyette yaşayan gençlere, olumlu hiçbir katkısı olmadığı gibi aksine asi, saygısız bir gençlik oluşmasına sebep oluyor. İncelenmesi gençliği, spora ahlaka, saygıya, sevgiye kültüre yöneltecek şekle sokturulması hepimizin yararına olacağını düşünüyorum. İstanbul depremi için önlemleri ihmal etmeden her gün alınmalı. Bir evin kurtulmasının ne kadar önemli olduğunu, o evde oturanların yaşadıklarını görünce anlayacağız.