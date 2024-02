Bazı ayrılıklar can yakıcıdır. Her ölüm erken ölüm dense de Genç ölüm, üreten insanın ölümü hem eksikliğini daha çok hissettiriyor hem de insan yüreğinde bir başka hüzün bırakıyor.

Gazeteci yazar dostum Faruk Demirel aracılığıyla tanıdığımız, tanımaktan onur duyduğum, kısa sürede de birçok dayanışma içinde olduğumuz Dr. Yazar dostum, Metehan Akbulut, uzun zamandır tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı. Bu elbette fiziksel ayrılıktı.

Nahif dayanışmacı ve güzel yüreğiyle ve ürettikleriyle hep aramızda olacak, anılarımızda yaşayacak.

Gerek görevi sırasında gerekse emekli olduktan sonra toplumsal mücadele içinde sorumluluk üstlenmiş, ülkemizin her sorunu karşısında kendini sorumlu hissetmiştir ve gereğini yapmıştır.

Yazar, Dr. Metehan Akbulut; Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesiydi.

Yaşamı boyunca pek çok araştırma yapmış, blogunda ve değişik yayın organlarında yazıları yayımlanmıştı.

Mehmet Tekin, Kürt Mehmet Malatya’da Devrimci Mücadele (2020), CHP’nin Reddi Mirası Orhan Akbulut Kitabı (2021) kitaplarının yazarıydı.

Veda töreninde:

BirGün Gazetesi’nde yer alan habere göre; bir konuşma yapan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Akbulut’a ilişkin “Bütün ömrünü, şimdi üzerini örten yıldızlı yumruk yolunda yaşadı. Devrimci Gençlik'ten ÖDP'nin kuruluşuna yeniden ayağa kalkanlarla omuz omuza yürüdü. Haziran'dan SOL Parti'ye uzun yürüyüşün her anında o vardı. Devrimci hareketimize karşı gelişen liberal saldırı dalgası karşısında kararlılıkla duran, onun cüretli seslerindendi" dedi.”

Metehan Akbulut, kendi Blogunda her zaman değişik konularda araştırma yapmış, okuyanlarına doğru bilgi ulaştırma çabası içinde olmuştu. “Deniz Gezmiş Ağıtını kim yazdı” başlıklı yazısını, blogunda yazmadan önce “Yörede yaptığı araştırma sonucunda; değişik kişiler tarafından yazılan, değişik ses ve hece ile yazılmış ağıtın birbirine uyan dörtlüklerinin kimler tarafından yazılmış olabileceği konusunda benimle de fikir teatisinde bulunmuştu.” ŞARKIŞLA'YA DÜŞÜRMESİN ALLAH SEVDİĞİ KULUNU...O GECE YAŞANANLAR isimli yazısında ise şöyle diyordu:

“Sürece dair dolaşımda olan hatalı ve eksik bilginin düzeltilmesi tarihsel sorumluğumuzdu. Biz bunu yerine getirmeye çalıştık. Bilinmeyen ya da kasıtlı olarak yazılmayanların açığa çıkarılması hem Denizlere hem de devrimci mücadele tarihinin çapaklarından temizlenmesine dair bir görevdi. Biz o görevi yerine getirmeye gayret ettik.”

Akbulut: Araştırmayı, doğrulara ulaşmayı ve topluma doğru bilgi vermeyi her zaman ilke edinmişti. Üretken ve mücadeleci kişiliğiyle her zaman gerek dostlarının gerekse mücadele arkadaşlarının yüreğinde her zaman onurla anılacaktır.

Bir dost, bir arkadaş, bir yazar, bir doktor ve en önemlisi “insan” olarak her dokunduğu yüreğe sevgi aşılamıştır. YILDIZLAR YOLDAŞIN OLSUN güzel dostum…

https://www.metehanakbulut.com/ yazılarına buradan ulaşmak mümkün.