Allah Felaketlerden Korusun

Bugün asrın felaketi depremin yıl dönümü bir yıl önce 11 ilde meydana gelen sarsıntılar çok büyük zarar verdi. Resmi kayıtlara göre 53 bin ölü 107 bin yaralı kayıp sayısı açıklanmadı. Bilim adamları yıllarca bu depremin birgün olacağını ve tahribatın büyüklüğünü anlattılar. Anlattılar fakat kimse ciddiye almadı bu kadar büyük felaket olacağını düşünmedi sonuç çok acı çok büyük zarar. Bana göre en acı olan devletin görevlileri yetkilerini kullanamadan Ankara'dan talimat beklediler. Tabii afetlerde, valiler derhal orduyu devreye sokma yetkisi kendilerinde olduğu için acil yardım yapmaları gerekirken yapmadılar ve zaman kaybı çok büyük oldu. Felaketinde hacmi çok büyük oldu...



Depreme yapılan yardımlar ve devletin kanları ile yeniden illerin ayağa kalkması için zamana ihtiyaç var .Öyle görünüyor ki daha çok zamana ihtiyaç var 46 bin konut yapıldığına bakarsak 350 bin konutun tamamlanması için yıllar gerek. Bilim adamları 30 sene içinde Marmara Depreminin olacağını 1990 depreminden beri söylüyorlar. Süre dolmuş, geçmiş durumda her an İstanbul sarılabilir. Seçim atmosferinde hiçbir önlem alınmıyor. İstanbulluların tek işi seçim bol bol vaatler icraat yok Allah korusun deprem olursa altından kalkmak zor olur

Son günlerde adli olaylar arttı. Her gün yeni bir cinayet önüne geçilmiyor. İnsanlar, huzursuz ölenler günahsız İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya çok çalışıyor. Fakat olaylar durmuyor, halk rahatsız daha sert önlemler alınmalıdır. Caydırıcı cezalar verilmeli. Mahkemeler hemen davaları karara bağlanmalı uzatmamalı. Fırsatçılar her gün zam yapıyorlar geçim sıkıntısı emekliler için çekilmez durumda .Çok acil çare bulunmalı. Yoksa seçimlere etkisi çok büyük olacaktır. Dem partisini meclise CHP soktu birkaç isim değişikliği ile bu güne geldiler. Niçin solda birleşemiyorlar Birbirine destek olamıyorlar. Sonunda iki tarafta kaybedecek. Akılı olmalılar bu fırsat bir daha ele geçmez.