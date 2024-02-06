Makale Yazısı-

Sende Bir mum Yak ....
Alaaddin Ala

Alaaddin Ala

Aydınlansın güneş yüzlü.. çocukların Dünyasına ...
Yeniden  Apaydınlık bir Dünya..
Yeşerecek ümitler....
Güneşle sımsıcak.. güzel günler gelecek.
Yeniden bir Dünya kurulacak,;
barışın çocuklarına.
Yeniden  yeşerecek yemyeşil ağaçlar..
Ve baharın çiçekleri hoş kokacak...
ve Sizlerle baharı kutlamaya geliyorum...
güzel bir gençlik gelecek
Senin Adınla..... 
Gelde birlikte gidelim....Aydınlık günlere... 

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