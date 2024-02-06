Sende Bir mum Yak ....

Aydınlansın güneş yüzlü.. çocukların Dünyasına ...

Yeniden Apaydınlık bir Dünya..

Yeşerecek ümitler....

Güneşle sımsıcak.. güzel günler gelecek.

Yeniden bir Dünya kurulacak,;

barışın çocuklarına.

Yeniden yeşerecek yemyeşil ağaçlar..

Ve baharın çiçekleri hoş kokacak...

ve Sizlerle baharı kutlamaya geliyorum...

güzel bir gençlik gelecek

Senin Adınla.....

Gelde birlikte gidelim....Aydınlık günlere...