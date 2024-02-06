Sende Bir mum Yak ....

Aydınlansın güneş yüzlü.. çocukların Dünyasına ...
Yeniden Apaydınlık bir Dünya..
Yeşerecek ümitler....
Güneşle sımsıcak.. güzel günler gelecek.
Yeniden bir Dünya kurulacak,;
barışın çocuklarına.
Yeniden yeşerecek yemyeşil ağaçlar..
Ve baharın çiçekleri hoş kokacak...
ve Sizlerle baharı kutlamaya geliyorum...
güzel bir gençlik gelecek
Senin Adınla.....
Gelde birlikte gidelim....Aydınlık günlere...
Aydınlansın güneş yüzlü.. çocukların Dünyasına ...
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.