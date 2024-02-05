Deprem Olmasın!

Depremin birinci yılı... Yarın TV kanalları, siyasiler bölgeyi unutmamışlar. Naklen yayınlar, nutuklar gırıla resmi kayıtlara göre 53 bin ölü 107 bin yaralı kayıp sayısı açıklanmadığı için meçhul depremin olduğu günden bu güne kadar siyasilerin bölgedeki asrın felaketi sonunda zarar görenlere söylediklerinin yerine getirilmediği anlaşılıyor. Ben çok acıklı hüzünlü görüntüleri sağlığım elvermediği için fazla izleyemiyorum kalbim dayanmıyor deprem bölgesindeki halk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana sahip çıkıp bölgede tarifi çok zor acılarla yaşamaya devam ediyorlar iyi ki bu vatandaşlar akşam yemeklerinde çorba ara sıcak ana yemek salata zeytinyağlı bir yemek börek tatlı son olarak ta meyve yiyenlerden haberleri yok peynir ekmek birde çay harika Allah a binlerce hamdü senalar olsun diyerek yaşa maya devam ediyorlar Allah yardımcıları olsun

Dün Sayın Erdoğan devletin ve yerel yönetimlerin ayrı partilerde olursa hizmet gitmez dedi o zaman işin kolayı var seçime katılan partiler birer aday tesbit edip cumhurbaşkanlığına arz etsinler o da bu adaylardan en donanımlı aday hangisi ise onu başkan ilan etsin. Mansur Yavaş gibi siyasi gömleğini çıkarıp görevini devletin desteği ile yapsın bizde illerimizi Eskişehir'in sahip olduğu gibi dünyanın en gelişmiş ili olarak yaşayalım bu kadar kolay.

Kemal Kılıçdaroglu'nun deprem bölgesinde evleri yıkılanlara bedava ev vereceğini vaat etti seçimi kaybetti Adıyaman'lı bir esnafa dedim ki hem şikayet ediyorsun hem de oy vermediniz abi bizde seçmen sayısı 50 bin iken 100 bin oy kullanıldı gerisini sen düşün diyince şok oldum tabi ki inanmadım yalan söylüyor dedim. Ya doğruysa o zaman bizi aldatan haramzadeleri Allah a havale edip Müslümanlığa ihanetlerinin cezasını kabir azabı cehennemle taçlandırsın dedim.

Sık sık İstanbul depreminin ya bu yıl olursa halkın milyonlarcasının öleceği yararlanacağı malum o zaman felaket için devletin derhal deprem olmadan halkı bilinçlendirme evlerdeki eşyaların sabitlendirilmesi yine çökmelerde evin belirli yerlerinde demir ahşap yıkıntıyı tuta cak dayanıklı masa gibi eşyalar bulundurulmasını mecbur etmeli olmayanlara devletin bu eşyaları vermesi en azından zayiatı yarı yarıya azaltacaktır ordunun görevlendirilmesi cıvar illerin ve özel olarak kurulan kurtarma ekipleri İtfaiye madenci ekiplerinin konuşlandırılması bir dakika kaybetmeden yapılmalıdır çünkü binaları depreme dayanıklı yapmak yıllar alacaktır bunu şu anda deprem bölgesinde görüyoruz lafla peynir gemisi yürümüyor.



Dün BJK eski günlerini hatırlattı taraftarı mutlu etti Trabzon'da frezegenin Afrika Kupası dönüşü yorgunluktan kaçırdığı benim bile çok rahat atacağım golleri kaçırması taraftarı ve en çok Abdullah Avcıyı üzdü Trabzon'un takviye yapıp bu sene Türkiye kupasını alıp ligi de üçüncü sırada bitirmesi çok iyi olur beklentimizdir.