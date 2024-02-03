MARMARİS’TE DAYI İLE YEĞEN ÇEKİŞİYOR

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı geçtiğimiz hafta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras atanmış, ancak bazı ilçe belediye başkanlarının kim olacağı merak konusu olmuştu.

Bu belediyeler CHP’nin kesin kazanacağı bölgelerdi. Nihayet CHP Parti Meclisi bu ilçelerdeki başkan adaylarını belirledi. Doğu illerinde yakın akrabaların farklı partilerden aday olmaları sık gördüğümüz haberlerdi. Ancak bu kez batı illerinden Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşandı.

CHP, Marmaris İYİ Parti adayı Ali Acar’ın karşına, öz yeğeni (Ablasının oğlu) Acar Ünlü’yü Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi. Marmaris’te 10 yıl gazetecilik yaptım. Ali Acar’ı da, Acar Ünlü’yü de tanıyorum. Marmaris’in köklü ailelerinden. Marmaris’in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini almış. 2004 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkan adayı olarak girmiş ve 54 yıl aradan sonra Marmaris’e yerelde CHP belediye başkanlığı getirmiştir. 2004’te yüzde 57 oy oranıyla, 2009 yılında yüzde 49.5 oy oranıyla ve 2014 yılında ise yüzde 49.65 oy oranıyla 3 kez üst üste Marmaris Belediye Başkanı seçildi.

Aile arasında hem adaylık hem de kırgınlık yeni değil. Ali Acar, Marmaris’te 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir kişi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile ters düşünce aday gösterilmedi. Yerine eski ilçe başkanı Mehmet Oktay atandı. Ali Acar Marmaris 19 Mayıs Meydanında yaptığı canlı yayınla, CHP’nin o dönemdeki parti yöneticilerini suçladı ve CHP ‘den istifa etti. Belediye Seçimlerine Demokratik Sol Parti’den aday olarak girdi.

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde CHP 24 bin 464 oy alırken en yakın rakibi AKP adayı Serkan Yazıcı 19 bin 044, Ali Acar ise 10 bin 803 oy aldı. Ali Acar, şimdi İYİ Parti Marmaris Belediye Başkanlığın adayı. Geçtiğimiz yerel seçimleri göz önüne aldığımızda CHP için ciddi bir rakip. Kazanma şansı düşük ama, oyları bölme ve aradan AKP’nin çıkma olasılığı yüksek.

2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan Acar Ünlü, Marmaris’in eski Belediye Başkanlarında Muhammed Ünlü’nün oğlu. CHP’nin tüm kademelerinde görev yapmış genç bir siyasetçi. Acar Ünlü, 2014 yılında yapılan seçimler ile Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir. Bir dönem CHP Marmaris İlçe Başkanı olarak görev yapan Acar Ünlü, 2019’da CHP’den Marmaris Belediye Başkan Aday Adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.

Aile arasındaki kırgınlık 2019 yerel seçimleri yaklaşırken yaşandı. Acar Ünlü, dayısını çok sevmesine hatta adını dayısı Ali Acar’ın koymasına rağmen ilçe başkanlığın istifa edip, Marmaris Belediye Başkanlığına adaylığını koydu. Adaylık aile arasında kırılmalar o tarihlerde başladı. Hatta yerel seçimler yaklaşırken, bir sergi açılışında Ali Acar’a, yeğeni Acar Ünlü’nün adaylığı konusunda soru yöneltmiş, “Marmaris Belediye Başkanlığı çoluk çocuğun işi değil” diye ters bir yanıt almıştım. Şimdi dayı- yeğen çekişiyor. Bakalım kimin işine yarayacak.