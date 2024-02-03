Merkez Bankasında İstifa

Bugün ekonomik hayatımızı ilgilendiren büyük depremle uyandık Hafize Gaye Yılmaz istifa etmiş çok büyük umutlarla ABD den Türk ekonomisini ayağa kaldıracak diye merkez bankası başkanlığına getirilen görevde olduğu sürede faiz kararları ile doğru yolda olduğu söylenen hanım efendiye ne oldu da istifa etti kimse anlamadı gelirken vaatleri vardı da yapa madımı diye düşünenler var bence Hafize Gaye Yılmaz bu makama yanlış atandı ilk önce merkez bankasına alt makamlardan başlayıp başkanlığa gelseydi ben yerine biz diyebilseydi merkez bankası çalışanları Gaye hanımın başa rısı için aldığı kararlarda hata yaptırmazlardı aslı olup olmadığını bilmediğim dedikodularla yıpranmasına izin vermezlerdi her şeyde hayır var derler bu Hafize hanıma ders olur ve ben yerine biz olmayı öğrenir o zaman başarılı olur yeni başkan Fatih Karahana başarılar dilerim emeklilerin refah seviyesini artıracak formüller bularak Mehmet Şimşek e cumhurbaşkanına öneride bulunur yoksa 2024 emeklinin ölüm yılı olur.

Dün Ürdünde İranın saldırısı sonucu şehit olan ABD üç askerin ülkesine götürülüp karşı lanması törenini izlerken bir devletin neden büyük devlet olduğunu gördüm şehite saygı fevkalade ciddi idi ve fazla söze gerek olma dan Suriyede Ürdunde İrana ait altı üst imha edildi bütün dünyaya ABD li insanlara asker sivil kimse dokunamaz denildi İran hiç bir şey yapamadan sessiz kaldı.

Seçimlere yaklaşırken açıklanan adaylar hepimizin desteklediği aday olması gerekiyor CHP Orduda Cemal Enginyudu neden aday göstermedi CHP den İstanbul milletvekili yap sonra demokrat partili de Sayın Özgür Özel bu güne kadar CHP yi en az sizin kadar hatta bazı yerlerde sizden bile fazla savunan Enginyurdu parti meclisine sokmadan Atatürk'ün yaptığı gibi liderlik vasfını kullanıp aday gösterirseniz siz kazanırsınız siz lider olursunuz partiniz kazanır. Ben vatandaşın düşündüğünü söylüyo rum karar sizin siz ne yaparsanız iyi yaparsınız

GS dün kazandı FB de bu gün oynuyor lig çok güzel bir yarış olarak devam ediyor geçen sezon FB teknik direktörü Victor Pireiro FB ye maçın doksan dakikasını başladığı gibi aynı seviyede oynattı en önemli şey ahlaklı oynama larını sağladı bunun bütün kulüplerin örnek al masını kastı faulle zaman çalmadan hakeme itiraz etmeden futbolun oynanmasını gösterdi anlayana fakat kimse ders almamış Anadolu takımları kastı faulle rakipleri sakatlıyor bunun Türk futboluna çok büyük zararı oluyor burada hakemlerimize var a çok büyük görev düşüyor hakeme itiraza kart çıkarınca artık herkez vaz geçmeye başladı şimdi rakibi sakatlıyacak faullere direk kırmızı kart ve buna var da müda hale ederse maçlar daha zevkli olur futbolcu lar adam gibi oynar Afrika kupasinda sakatla nan olmadı diyebileceğimiz kadar az sakatla nan oldu BJK li masuakunun attığı frikik golü harikaydı Türkiyenin en iyi sol beki BJK da çok şanslılar. İnşallah kıymetini bilirler.