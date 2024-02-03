Şükran Atay Pekmezci ve Düğün Resimleri

“Mutlu bir evlilik çok kısa sürdüğünü düşünülen uzun bir konuşmadır.”

Andre Maurois

Cana’da Düğün

Louvre’daki en büyük tablo Veronese'nin bir düğün tablosu, ‘Cana’da Düğün’dür. Tam 66 mertekarelik tablonun başına gelmeyen kalmamış dense yeridir! Napolyon İtalya’dan getirirken ikiye bölünmüş, savaş sırasında bu kez çalınmasın diye ikiye bölünüp saklanmış. Çilesi bitmemiş! Tavan akmış, tablo zarar görmüş. Onarılmış. Müze’ye yerleştirilirken, belki de günah çıkarmak için tam Mona Lisa’nın karşısına yerleştirilmiş. Böylece ‘en çok sırt çevrilen tablo’ ünvanını almış!

Tabloda masanın başında gelin ve damat oturur. Bu normal bir durum! Tabloyu ilginç kılan konuklar… İsa, Meryem ve Havariler biraz bakınca merkezdeki yerleriyle hemen fark edilebilirler. Onların dışında Avusturya ve İngiltere kraliçeleri, imparator ve krallar da konuklar arasındadır. Bir de…

Tablonun yapımından bir sene kadar sonra (1566) hayata gözlerini yumacak olan Kanuni Sultan Süleyman, biraz öfkeli de olsa ünlü tabloda yerini almış.

Şükran Atay Pekmezci’nin düğünleri

Ressam Şükran Atay Pekmezci’nin harika düğün tablolarından kesip çıkardığım, şu coşkuyla oynayan gelin-damat resimleriyle devam edelim!

Anadolu’yu, özellikle Çankırı'yı bulursunuz tablolarında. Gelenekleriyle, günlük yaşamıyla…

Resimlerinin konularını konuştuğumuz bir söyleşimizde konu düğünlere gelmişti.

“Düğün tabloları yapmam, düğünlerin toplumsal dayanışmada, toplu eğlentide, deşarj özelliğini de taşımasının etkisiyledir.” diyerek açıklamıştı.

Gelinleri de pek özeldir, bayılırım!

“Gelinler elbette konunun odak noktaları sayılır.” demişti.

Gelinleri

Pekmezci’nin gelinleri, tablodaki diğer kadınlardan sıyrılır.

Hemen her zaman bembeyaz gelinlikli, belinde kırmızı kuşaklıdırlar…

Tablolarında erkek, düğün olunca mecburen varmış gibi! Damat kontenjanından!

Tablolarında düğünlerin yanında gece gezmeleri veya kına geceleri var.

Yaşamın tam da içinden yani. Kadınlar erişte keser, yufka açarlar...

Renkler…

Mor.

Çankırı’da düğün tablosunda örneğin. Mor renk oynayanlarla evleri kaynaştırıyor adeta.

Mor her yere hâkim, her yanda.

Tablo mor tuvale yapılmışçasına.

Çocuk gelin

Bir de bir tablosunu anmadan, yakından bakmadan geçmeyelim…

Çocuk gelin tablosu…

Damat sarmış, sarmalıyor. İlk bakışta sorun yok!

Yaklaşıp, yakından, daha dikkatli bakalım...

Herkesin mutlu olması gerekirken, yok, herkes mutlu değil sanki!

Gelin… Yanaklarındaki kırmızılık. Abartılı bir allık. Hatta allığın yanında… Utanıyor mu yoksa?

Damadın saçına başına bakınca, gelinle damat arasında bir yaş farkı göze çarpıyor. Durum ‘aşk, maşkla izah edilebilir’ diye düşünürken, Aman Tanrım, o da ne!

Gelininin yaşı da boyu da çok küçük!

Ayaklarının altında tabure var…

Canlı düğün resimleri

Yazı hazırlamayı seviyorum. Sevgili Şükran Pekmezci gibi bir büyüğümle bir anımız daha oluyor, bu çok değerli. Üstüne yeni bilgiler! Öğrenme sürecim hiç bitmiyor. Örneğin bu yazıyla, Canlı Düğün Ressamlarının varlığından haberdar oldum!

Türkiye’den şimdilik bir örnek buldum, Kerem Gürkavcu. Sosyal medya hesabında Türkiye’nin ilk profesyonel organizasyon / düğün ressamı yazıyor. Başka bilgi bulamadım ama ilgilisi için adresini kaynaklara ekliyorum.

Dünyadan örnekler… İşte Ariel Quiroz!

“Seyahat masraflarımı karşılayın, düğünüze gelip, sizin ve tüm konukların önünde düğün resminizi yapayım!” diyor.

“Teslimat, yağlıboyanın kuruması, verniklenmesi gibi aşamalardan dolayı 4-12 hafta arasıdır” diyor ve sizi benzersiz bir sanat deneyimine davet ediyor!

Stephanie, samimi, soyadını yazmıyor, hep adını kullanmış. Düğüne resim yapmanın yanısıra neşe katacağını belirtiyor. Aralık ayında çalışmıyormuş ama bu ayda evlenecekseniz fotoğraflardan yararlanarak yardımcı olabileceğini belirtiyor,

“Görüşelim” diyor.

Kate Scrivner, tüm sorunları çözüyor.

“Düğünden 2-3 saat önce gelirim. Toplamda 5-6 saatte iş biter. Rezervasyon sırasında hazırladığım formalarla internet üzerinden ödemeler de kolayca hallederiz… Uzaktaysak gelirim. Düğün gününüzde uygun değilsem, canınızı sıkmayın fotoğraflardan yaparım” diyor.

Diğer bir düğün ressamı Rebekka Lord-Johnson…

7 saat canlı, 20 saate kadar stüdyoda ek çalışma sonunda teslimat garantisi veriyor. Dikey veya yatay yönlendirme seçeneği, akrilik ve yağlı boya, yüzler yaklaşık 6-7cm, dikey veya yatay yönlendirme seçeneği, mühürleme için vernik ve 61 x 76,2 cm profesyonel sarılı tuval vaat ediyor.

Sıkı durun! Sosyal medya hesabından 2025’e dek tamamen dolu olduğunu yazıyor! Vay canına! Düşünüyorsanız, siz siz olun, düğün salonu ayarlarken, düğün ressamına da rezervasyonunuzu yapın derim! ☺

Louvre’daki en büyük tablodan çıktık, nerelere geldik! Araştırmak, yazmak ve paylaşmak pek güzel!

Kaynaklar

* Ressam Şükran Atay Pekmezci ile yapılan söyleşi

* Canlı Düğün Ressamları

Kerem Gürkavcu, instagram.com/keremgurkavci/?hl=en

Ariel Quiroz, Live Wedding Painting, mauiweddingart.com/post/live-wedding-painting-essential-faqs-and-brutal-truths

Stephanie, torregrossafineart.com/live-wedding-painting/

Aaron Jacop Jones, Live wedding ceremony painting, weddingillustrator.co.uk/live-wedding-ceremony-painting-uk-artist/

Kate Scrivner, katescrivnerart.com/live-wedding-painting

Rebekka Lord-Johnson, instagram.com/the.wedding.painter/?hl=en ve theweddingpainter.com.au/