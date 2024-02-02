Sıkıntılı Günler

Her gün bir olay kiliseye saldırı, Diyarbakırlı çaycının namaz kılarken katli, taksi şoförünün öldürülmesi kozmetik firmasında rehine olayı, Can Atalay konusu saatlerce TV kanallarında yayınlanıyor. Halk bu olumsuz haberlerle, kendi derdini unutuyor. Asgari ücret 550 TL erimiş. Zam haberleri emeklilerin geçim sıkıntısı, fiyatların uçması gündeme gelmiyor. Hayatİ önemi olan deprem unutuluyor depremde ölen 53000 kişi, 107000 yaralı binlerce kayıp insan akaryakıta yapılan aşırı zam gündemden kalkıyor. seçim yaklaşıyor, partiler oy istiyor siz ne diyorsunuz?

Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Konusunda pişmiş, yıllarca çalışıp kademeleri birer birer geçip yükselerek, yönetim kadrosuna gelen namuslu şerefli insanlar iş başına gelmezse devlet büyük zarar görür. Ortada devlet kalmaz kimse hiçbir işini yaptıramaz perişan olur partilerin gösterecekleri adaylara oy vermek için evveliyatlarına bakıp belediye başkanlığı makamına uygun mu değil mi diye araştırma yapılmalıdır. Zira yanlış aday 5 yıl kayıp demektir. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kaybedecek bir dakikası yok. Seçilenlerin derhal istihdam yaratarak işsizliğe son vermesi, üretim yapıp vatandaşın para kazanmasına katkı vermesi üreticinin malının pazarlamasını ihracatını sağlayarak, ülkenin kalkınmasına katkı vermesini bekliyoruz. halkın sağlığına, refahına katkı veren halkın arasında onlardan biri olarak yaşayan adayları seçeceğiz.

Çankaya'da bayan aday gösteren partinin, daha çok oy alacağına, eski oy oranına yüzde 15 fark atacağına inanıyorum. Tabiatıyla bunun Büyükşehir Başkanlık seçiminde de katkısı olacaktır. Seçim propagandası yapan partiler çok dikkatli saygılı söylemlerde bulunmalı. Yalan vaatlere kimse inanmıyor bir önceki sözlerinin aksine konuşanlar, halkın nefretini kazanıyor. İnsanlar mert, cömert, dürüst vaatlerde bulunan adayları arıyor. Onlara oy vereceğim diyor. Rakibini kötülemek hiçbir şey kazandırmıyor ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz ata sözünü unutmamalı.