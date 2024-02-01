Milletimizin Kaderini Değiştiren Malıköy Tren İstasyonu

“Şehit ruhları semalarımızda uçuştukça, Şanlı Bayrağımız göklerimizde dalgalandıkça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.." Gazi Mustafa Kemal - 1921

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin destansı mücadelesinin geçtiği Ankara-Eskişehir arasındaki bölgede yer alan Malıköy Tren İstasyonu, aynı zamanda milletimizin kaderini etkileyen önemli bir merkez oldu.

Malıköy, Polatlı ilçesine bağlı bir yerleşim merkezi. Komuta merkezinden sonra en önemli üs olan istasyon, Sakarya Meydan Savaşı’nın tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve yaralı askerlere ilk tedavinin uygulandığı yer olmuş ve savaş esnasında revir, askeri mühimmat ve lojistik merkezi ile askeri uçak pisti olarak kullanıldı.

Sakarya Muharebesinde yaralanan askerlerin tedavi edilmesinde önemi büyük olan Malıköy İstasyonu Revir binasında , seyyar hastane niteliğinde sıhhiye faaliyetleri yürütülmüş, yaralı ve hasta askerlere yapılan ilk müdahalelerin ardından sevk ve yaralı komisyonları aracılığıyla yaralı askerler buradan cephe gerisindeki tedavi merkezlerine sevk edilmişlerdir.

Ankara Garı’nda demiryolları için direksiyon binası olarak inşa edilen istasyondaki bir binayı, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk konut ve komuta merkezi olarak seçmişti. 1964 yılında ilk olarak bu bina müzeye çevrildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD'nin işbirliği ile de 2008 yılı Haziran'ında Malıköy İstasyonu müze olarak kültür hayatımıza kazandırıldı. TCDD Malıköy Tren İstasyonu Müzesi 5.713 şehit adına dikilen şehitlik anıtı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sivil giysili anıtı, TCDD tarafından onarılan ve Sakarya Meydan Savaşı sırasında kullanılan 1897 tarihli alman yapımı lokomotif ile 1909 tarihli alman yapımı vagon, o zamanki uçakların aslına uygun olarak yapılan 2 uçak ile istasyon binasından oluşuyor.

Tren ve uçakların bulunduğu bölümler, uçak ve tren sesleri eşliğinde gezilebilmekte. Kurtuluş Savaşı’nın heykeller ve görsel materyalle temsil edildiği müzede, o dönemde kullanılan demiryolu malzemeleri de sergilenmekte olup Sakarya Muharebesinde Askeri Lojistik Destek Faaliyetleri bu bina ve bölgede yürütülmüştür.

Ankara merkeze 49 Km, Polatlı’ ya 38 Km uzaklıkta olan Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonları hariç yılın her günü açık olup, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.