Dün gece senelerden beri ilk defa rüya gördüm çok acayip şeyler hayrolsun inşallah dedim. Bir zamanlar deprem, dede Ahmet Mete Işıkara vardı. Konusunu dünyada en iyi bilen bilim insanı idi. Ömrü rasathanede Türkiye Cumhuriyeti'nin fay hatlarını bu hat üzerindeki illerin rızkını anlatmakla geçti. Yaptığı uyarılara uyanlar, en az zararla depremlerden kurtuldu. Işıkara evde eşyaların sabitlenmesi, masa, koltuk sandalye gibi çöken, tavanı yukarda tutarak yaşam alanı kapanılacağını anlattı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun. Dün, hiç görmediğim deprem dede rüyamda İstanbul depreminin, size otuz yıl içinde olacağını çok defa hatırlattım. Siz önlem almadınız, deprem bu yıl olacak. Her şeyi bırakın evleri güçlendiri, canınızı kurtarın dedi.

Ben şaşkınlık içinde hoca Ankara'da yaşıyorum dedim. Senin İstanbul'da akraban, arkadaşın yok mu deyince, akrabalarımın, arkadaşlarımın hepsine yakını İstanbul'da olduğunu onlara gerekli uyarıları yaptım. Hepsi kendilerini korumak için evlerini, depreme hazır hale getirdiler.deyince bana sarıldı. Madalya taktı, karmakarışık rüya. Deprem olmuş yıkılmış evler, yarılmış yollar itfaiye cankurtaran sesleri arasında ter içinde uyandım. Hayırdır rüyalar ters çıkar inşallah Allah bizi korur dedim sonra bilime inanan bir insan olarak Prof. Naci Görür hocanında 30 sene içinde deprem uyarısını 1990 yılında yaptığını hatırlayınca aradan 34 sene geçmiş allah dört sene daha bizleri korumuş. Her an deprem olacağını hatırlamamız ve derhal önlem almamız için uyarı yapıyor dedim belediyeler ve devletimiz yıllardan beri deprem de evlerin yıkılmaması için yeniden inşa ederek ve güçlendirerek önlem alıyorlar yeterlimi değil şimdi seçilecek belediye başkanlarının sosyal yardım ve emeklilerin geçim sıkıntısı yerine deprem projelerini hakikata uygun açıklaması her şeyden önemli. Çünkü bu sonu ölüm olan bir felaket dönüşü, telafisi yok. Şimdi çıkıp birisi bir yılda bir milyon evi depreme dayanıklı yapacağım demesin kimse inanmaz onun için palavraya milletin karnı tok oy vermez. Ne kadar depremle ilgili iş yapacaksa onu söylemeli halkta oyunu en iyi hizmet edeceğine inandığı adaya versin.

Futbol federasyonu başkanı Büyükekşi var kararlarını açıklayabileceklerini gerekirse yabancı hakem getirileceğini açıkladı göreve geldiğinden beri şeffaf bir yönetim yapmaya çalışıyor bence bu güne kadar en başarılı olan başkan Türk milli futbol takımını avrupa kupası na taşıdı ben finalde oynatacağına inanıyorum Türk futbolunun sorunu icraatın içinde bulunan hakem futbolcu teknik heyet stat ve statta görevli elemanların hepsinin sorumluluğunda hakem kendisine itiraz eden sporcuya kartla cevap verirse rakibin sakatlanması için faul yapan dirsek atana kırmızı kart gösterirse hiç bir futbolcu kural dışı hareket yapamaz çıkar adam gibi top oynar yener yenilir ama önce spor yaptığını bilir Futbolculara ahlak dersi verilmeli takımı farklı galip olmasına rağmen vakit kazanmak için kalecinin taç atan futbolcuların oyalanması halinde bir psikiyatrı bu insanları gönderip rapor almaları istenmeli sakat numarası yapıp yerde yatmak sonra da çıkıp hiç bir şey olmamış gibi maça devam edenlere de doktora rapor alması istenmeli bu onları yalancılıktan kurtarır