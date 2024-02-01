CHP MAMAK’TA ANKET YAPTIRDI MI?

CHP Partii Meclisi, Mamak Belediye Başkanlığına aday olarak eski İlçe Başkanı Veli Gündüz Şahin’i aday gösterdi. Her siyasi partinin aday belirleme yöntemleri farklıdır. Bunlardan birincisi Merkezidir. Parti lideri kimi aday gösterirse ya seçilir ya da seçilemez. Diğer kavram ise katılımcılıktır. Bunun da çeşitli uygulamaları vardır. Bunlar önseçim, örgüt(temayül) yoklaması, merkez yoklaması, kontenjan adaylığı şeklinde sınıflandırılabilir. Burada belirtilmesi gereken bir husus var ki o da bu yöntemlerden hiçbirinin uygulanmasının zorunlu olmayışıdır. Yani Siyasi Partiler Kanunu, aday belirlenmesi sürecini tamamıyla parti içi bir süreç olarak kabul etmiş ve bu sebeple herhangi bir emredici sınır çizmemiştir.

CHP’nin "İkinci Yüzyılda Birlik ve Demokrasi” sloganıyla düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda, “değişimciler”in adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu delege oylarıyla yenip, Genel Başkanlık koltuğuna otururken şu sözü veriyordu ; “‘Özgür Özel ön seçimden vazgeçti’ diyorlar, kesinlikle doğru değil. Bir, milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. İki, belediye seçimlerinde mutlaka mevcut belediye başkanlarımızı anket ile ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman yerine aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekte en çok kullanacağımız yöntem, örgüt denetiminde ön seçim olacak” (14 Kasım 2024- Gazeteler)

Mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmemesi, kırgınlıklara ve uygulanan yöntemlere karşı çıkarak bildiri yayınladılar. Aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bunların arasında. Aday belirleme çalışmalarının kapalı kapılar ardında yapıldığını, memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçlarının usülen ve esasen adil uygulanmadığını ileri sürerek “Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir.” dedi.

CHP Mamak Belediye Başkan Aday Adayı olan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan aynı yöntemlerde adaylığının kabul görmediğini, belirterek sitem dolu açıklama yaptı. Metin Özaslan “Sevgili Mamaklı ve Ankaralı Hemşehrilerim,” diye başladığı açıklamasının en vurucu noktası “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır inancıyla geldiğimiz aşamada ancak şunu diyebiliyoruz: “Kulun dolambaçlı yolları varsa, Halkın da Hakkın da hesabı, adaleti var... Şüphemiz yoktur ki Halk da Hak da o hesabı en güzel şekilde görecektir.” oldu da,

Metin Özaslan aday gösterilmemesinin ana nedeninin inatla ve ısrarla anketlerin referans gösterildiğini ancak anketlerin yöntemi ve içeriği hakkında bilgi sahibi olamadığını belirtiyor ve şöyle diyor ; Bizzat anketi yapan kişilerin dahi beni arayarak anketlerde birinci çıkıyorsunuz ve çok geniş bir siyasi yelpazeden oy alıyorsunuz bilgisini vermelerine rağmen, aynı anketler siparişi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yönetimine ve Genel Merkeze ulaştıktan sonra farklı yorum çıkarmalarına bir türlü anlam veremedim.”

Hani örgüt denetiminde ön seçim. hani temayül yoklaması, sivil toplum örgütlerinin görüşleri, hani anket sonuçları. CHP’nin, Mamak’ta Belediye Başkan adayını belirlerken tüm bu yöntemlerin uygulandığına kimse inanmıyor . 24 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, aksi bir sonuç çıkarsa, bunun vebali büyük olur..