Huzur Önemli

Çok önemli günler yaşıyoruz. TBMM dün Bekir Bozdağ yönetiminde Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Milletin temsilcisi, olarak seçilen bir milletvekilinin kanunlara uygun olarak milletvekilliğinin sonlanması için hakkında, kesinleşmiş mahkeme kararının olması gerekiyordu. Can Atalay seçildiğinde böyle bir kesinleşmiş karar yoktu. Sonradan çıkan karara göre çok yanlış karar alındı diye halkı sokağa çıkaranlar, Can'ın hakkını koruyamazlar diye düsünüyor. Varsa hukuki yollar araştırılmalıdır. Bu karar mecliste okunduğuna göre kanun niteliğinde olsa gerek. Bunun da iptali Anayasa mahkemesinin yetkisinde onun için iptal davası açmak doğru yol olduğunu düşünüyorum.

Can Atalay kararı, zamanlaması AKP'ye oy kaybettirmiştir. Kararı da hiçbir yetkilinin okumaması Bekir Bozdağ'a okutturulması önemli, tarihe geçen kararı kimse üstüne almadı. Eğer bir suç olduğu ilerde ortaya çıkarsa suçu okuyanın işlediği söylenecektir diye düşünüyorum. Ülkeyi huzur, mutluluk içinde yaşanan bir vatan olarak yönetmek, iktidarın birinci görevi olmalıdır.

Kilise de cinayet her gün kaza bela haberleri uyuşturucu kadın cinayetleri hepsinden önemli. insanların canına tak dedirten zam haberleri geçim sıkıntısı çekenlerin feryadı can güvenliğinin olmaması ülkeyi çekilmez hale getirmiştir. imkanı olanların ülkeden ayrılması çok önemli yarın bilim adamı bulamayız kime tedavi olacağız kim bir icat yapıp ülkeyi kurtaracak kim haksızlığa uğrayanları koruyacak bunlara çare aranmalı.



CHP adaylarını açıklıyor Hacer Togoya, yer bulamayanlar Mustafa Denizli'nin kızına yer buluyorlar bu parti meclisi de hikaye vatandaş bunlardan hiç bir şey olmaz diyor sayın Özgür Özel Gazi Mustafa Kemal heyeti dinler kararı kendisi verdiği için Atatürk olmuştur işgal ettiğiniz makam size bu yetkiyi veriyor Hacer Togo yıllarca CHP ye hizmetlerinden dolayı Ankara Çankaya belediye başkanlığını bile hak etmiştir siz neden şahsi yetkinizi kullanmıyor Hacer hanıma İstanbul'da belediye meclisi üye ligi vermiyorsunuz bunu size inananlara en kısa sürede açıklamalısınız.

Futbol federasyonu BJK' nin istediği var kararlarını açıklama kararı veriyor var a yaban cı hakemde getirecek ne değişecek kadronuz güçlenmeli siz bu takımı şampiyon yapmış bir yönetimden daha başarılı olmak için geldiniz sizden Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz bunu başarın hakemleri tenkit edip başarısızlığınızı örtemezsiniz. BJK liler en az sizin kadar akıllı her şeyi görüyorlar.