DOLU DOLU BİR HAFTA

"Ben Atatürkçüyüm. Ben, Cumhuriyetçiyim. .Ben lâikim... Ben antiemperyalistim.. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım.. Ben insan hakları savunucusuyum.. Ben, terörün karşısındayım.. Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır. "Uğur Mumcu”. Usta gazeteci Uğur Mumcu’yu anma etkinliği için Karlı Sokakta evi önündeydim.

Ankara'nın ayazında yüzlerce seveni ile bir kez daha terörü ve onun işbirlikçilerini lanetledik. Her yıl evi önünde 24.Ocak,da 31 yıldır, bırakmış olduğu aydınlık saçan düşünce ve yazılarının takipçileri olarak görevimizi yapmak için bir aradaydık. Terörün acımasız yüzü binlerce insanın hayatını yok ederken ,acılar, bizleri daha da güçlendiriyor. Bir araya gelip çoğalarak bu terör illetinin durdurulması için her geçen gün sesimizi daha da yükseltiyoruz. Cumhuriyet kadınlarının pankartı altında, tören günü her zamanki gibi kadınların gücüne tanıklık ettim.

Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu'nun bombalı saldırı sonucu öldürülmesinin 31. yıldönümünde anma etkinlikleri programları içinde öncelikle, ikamet ettiğim Aşağı Ayrancı semtinde, Çankaya belediyesi “Bahar evinde” Türkülerle usta gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu, salonu dolduranlara mahalle sakinlerimizin geniş katılımlarıyla andık. Etkinliğe öncülük eden Güvenevler Mahalle muhtarlarımız “Seviye Ardıç Çelik”, Aziziye mahalle muhtarımız “Güldane Tenç”.Gazeteci yazar “Yüksel Işık” destek verirken, bende türkülerimizle Mumcu'ya selam ve sevgilerimi, saygılarımı

yolladım.

28 Ocak 2024 pazar günü , 31.ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI etkinliklerinde Ankara Cumok,Dil Derneği ve Keçiören ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ,nin “KADIN VE LAİK YAŞAM”etkinliğine “GRUP AKASYA” olarak katıldık. Ali Yılmaz.GİTAR ve VOKAL. Ayşegül Şahin(Gitar, Vokal Baki Tekyurt Bağlama) Konuşmacı CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka idi. Uğur Mumcu,nun Fotoğraf gösterisini ise Fotoğraf sanatçısı: Gürsel Gökçe hazırladı. Sağolsunlar, İncirli ve Keçiören halkımız bu etkinlikte “unus Emre Kültür Merkezi'nde bizi yalnız bırakmadılar. Hep beraber türkülerimiz seslendirdik.

Bir hafta dolu dolu geçti. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu sevgi ve saygıyla anıyorum.

"Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Susanlarda bu insanlık suçlarına katılmış olur. "Uğur Mumcu