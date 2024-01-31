Ankara Sejong Enstitüsü

Türkiye-Kore, uzak coğrafyalarda, dost iki ülke...

Türkler ve Koreliler 1500 yıl önce görüşmüş,

1950 yılında bir araya gelmiş, birlikte savaşmışlar.

Bu yazı 4 bölümlük Kore Savaşı Güncesi’nin ardından gelen yazı. Savaş yok artık, hiç olmasın dileklerimle…

Kore’yi, Korelileri tanımak isterseniz Kore Devleti himayesindeki kültür merkezleri buna olanak sağlıyorlar. Ankara’daki merkezi biliyorum, ondan söz edelim…

Ankara Sejong Enstitüsü – Kore Kültür Merkezi

Ankara’da bir de Ankara Sejong Enstitüsü – Kore Kültür Merkezi var.

Paris Caddesi,74 numarada.

Kıyafet (Hanbok), yemek, müzik, kaligrafi gibi kurslar veriliyor, ücretsiz.

Bir karavan var, içinde Kore kültürünün ürünleri, Kore Günü etkinliklerinde Anadolu’yu geziyor.

Ankara Üniversitesi’yle Ankara dâhil İstanbul, İzmir, Bursa ve Avrasya Üniversitesi’yle Trabzon’da Korece kursları (Sejong Hakdang) var.

Karabük, Erzincan, Sivas, Ordu ve Giresun’daki okullarda ilgili federasyonla tekvando dersleri destekleniyor.

Profesyonel ve yabancı ülkede dil eğitimi üzerine ayrıca eğitimliler.

“Kendimizin hakkında konuşmak zor!” diyor bir öğretmen, harika Türkçesiyle ama Kızım da eğitim gördüğü için Eşim ve ben de şahidiz:

Ciddi bir eğitim veriyorlar ve öğrencilere karşı sevgiyle, ilgiyle yaklaşıyorlar.

AeHee Hoca… Güler yüzü ve tatlı Türkçesiyle destekli, temelden başlayan, tamamı ücretsiz orta ve ileri seviyelere dek süren kaligrafi kursları veriyor. Yüz yüze ve çevrimiçi verdiği kurslarla bu yazı sanatının ustası olabilirsiniz.

Merkez’de kursların yanında kütüphane, yer kullanımı, çay, kahve hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor.

Tanıyor muyuz?

Kore Kültür Merkezi’nin müdürü Dong Woo Cho Merkez’in internet sayfasında yazdıklarından okuyalım…

“Türkiye ve Kore’nin, Türk askerinin

Kore Şavaşı’na katılmasından beri

Kardeş Ülke olduğunu, aynı dil grubundan geldiğini, kültürel

bağlarının fazla ve tarihi açıdan büyük

yakınlaşmaları var.”

‘Türkiye’de Kore ve Kore kültürü hakkında çok fazla şey bilinmediğinin’ de altını çiziyor.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park ve Kore Kültür Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Seren Gönç ile buluştuğumuz gün çekilmiş bir videomuz var. Göz atmak isterseniz,

https://www.youtube.com/watch?v=OVaBcZuGKWI

Uzun bir tarih… Kocaman bir dünya!

Tarih boyunca savaşlara girmiş, imparatorluklar kurmuşuz. Yendiklerimizi sömürgeleştirmemiş, kimliklerini, dillerini, dinlerini korumuşuz. Gurur verici. Sonuç?

Bizi takdir eden, ‘dost’ olarak değerlendiren milletlerin bir listesini çıkarın desem?

Listelere göz atsak, kimin listesinde kimler var tartışılır ama bildiğim, elbette Türk cumhuriyetlerini bir yana koyuyorum, herkesin listesinde mutlaka Korelilerin olacağı…

Uzun tarihimizi bilmek, bu koca dünyada Dost Korelileri tanımak gerek…

Ağacın bir parçası olduğunu bilmeyen yaprağın düştüğü duruma düşmemek için…

Kaynaklar

* Kore Kültür Merkezi: tr.korean-culture.org/tr.

* Video: Kore Kültür Merkezi / Dalgınım Sana,

https://www.youtube.com/watch?v=OVaBcZuGKWI