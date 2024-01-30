Tasarruf Genelgesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak açıklandı. Sayın Tunç Soyer'in de CHP Genel Başkanlık Yolu açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi diye makama oturan Özgür Özel, hangi çalışmasını beğenmediyse izah edip, merakınızı giderirse mutlu oluruz. Önceki iki seçimde de Türkiye'de yapılan en büyük mitingi, yaparak rekorlar kırdı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, en büyük oyu aldı. Belediyecilik faaliyetlerinde 6 şubat depremine katkıları, fevkalade tek suçu Kılıçdaroğlu'nun des terlemesi deniliyor. Öyle ise yanlış Özel'e puan kaybettirir.

Sayın Maliye Bakanının tasarruf genelgesini, takan yok. Bu bence bakanı yok, hükmünde yapıyor. Keşke seçim sonrasında, açıklamada bulunsa idi. Zamanlama hatası oldu, merkez bankası başkanı programa taviz vermeden devam etmesi. iİeride ülkenin kalkınmasına, yardımcı olacağı, umudu yaratıyor. Biz Özal döneminde, çok daha büyük faizler gördük.İnandığı yolda devam etmelidir. Buz pateninde Naz Arıcı, göğsümüzü kabarttı. Kızlarımız her girdikleri yarışlarda, Türkiye Cumhuriyetini bütün dünyaya tanıtıyorlar. Onlar gururumuz oldular, hepsini kutluyor. Gözlerinden öpüyorum .Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm sözünü, bütün dünyaya duyurmak için çalışıyorlar. İyi ki varlar.

Hatay Milletvekili Can Atalay, konusu meclise geldi. Oylanacak sonuç aleyhte çıkarsa, ret kararı için anayasa mahkemesine taşınır ve mahkene nasıl AKP'nin kapatma davasını, ret ettiysede bunuda hak ihlali var diye reddeder diye düşünüyorum.Beşiktaş'ta Afrika kupası nedeni ile oyuncu kaybı oldu. Sakatlıklarla takım güç kaybetti. Şimdi dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Santos da çare olmadı. Rıza Calımbay'a özür borcunuz doğdu. Hakemlerle uğraşacağınıza takıma yatırım yapın FB-GS sizden daha çok mağduriyete uğruyorlar. Onlar hakemide yeniyorlar. Sizde çıkıp, aynısını yapın yakışan o dedikodu boş BJK taraftarı her şeyin farkında.