BUĞRA GÖKÇE ÇANKAYA’YA MI GELİYOR ?

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclis’de belediye başkanlarının belirlenmesi yine sancılı geçti. Önceki akşam geç saatlere kadar süren toplantıdan sonra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer beklenirken, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

İzmir’in tüm ilçe belediye başkan adayları da belirlendi. İzmir’in mevcut belediye başkanlarının çoğu değişti. En ilginci de ünlü futbol teknik direktörü Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi oldu.

Şimdi sırada 1-2 Şubat tarihinde yapılacak Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Parti Meclisinde CHP’nin kalesi olan ve kim gösterilirse o adayın kesin seçileceği ilçelere geldi. Bunların başında Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Muğla Marmaris geliyor.

Çankaya’da ise CHP parti içinde tam bir güçler savaşı yaşanıyor. Kulislerde “Çankaya’yı alan Ankara siyasetini belirler. Güçler dengesi savaşı var. Bu nedenle önemli. Politik gücü var. İçeride kavga büyük. İbre şu an kimseye dönmüyor” görüşü dillendiriliyor. Ancak CHP Genel Merkezinde öyle bir adayın adı geçiyor ki, Parti Meclisine adı gelirse çarşı karışacak.

28 Ocak 2024 tarihinde Çankaya aday adayları Necati Yılmaz Emre Çakır , Hikmet Tepe, Ahmet Yeşil, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Mustafa Selçuk Dereli, Orhan Sarıaltun, Devrim Bora Özüdoğru, Mehmet Ali Demir, Şükrü Yalnız Tüteloğlu, Haydar Yılmaz, Ercan Cuhadar, Ekrem Kerem Oktay, Kiraz Gülsün Bor bir bildiri yayınladı.

Genel Merkez'e sunulan ve Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) iletilmek üzere hazırlanan bildiride, aday adaylık başvurularının belirlenen tarih içinde yapıldığı hatırlatılarak, 25 adayın saptanmasının yasal süreçte kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, bu süreçte Genel Merkez yöneticisi dahi olsa 25 adayın belirlenmesinin güven sorununa yol açabileceği ifade edilirken önemli bir ayrıntıyı şöyle dile getiriyorlardı :

“Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni, ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez. Yayınlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış bir kişinin adaylaştırılması; aday adayı başvurusunda bulunmuş 25 kişinin kamuoyunda haksız şekilde itibarsızlaştırılmasının, rencide edilmiş olmasının yanı sıra, bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır. Ayrıca, 25 aday adayını adaylığa teşvik eden ve destekleyen seçmenler arasında da partimize yönelik güven sorunu yaratacaktır.”

Bu bildirinin perde arkası da ortaya çıktı.

CHP yönetiminin Buğra Gökçe’yi Çankaya Belediye Başkanlığına aday göstereceği kulislerde konuşulmaya başlamasıyla CHP’li 25 aday adayı bu bildiriyi yayınlamak zorunda kalmışlar

Peki Buğra Gökçe kim ? Daha düne kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday olarak görülüyordu. Ancak olmadı.

Buğra Gökçe, Ankara için yabancı değil, TMMOB Şehir Plancıları Odasında Başkanlık yapmış, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışmış, Çankaya Belediyesi, ardından 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapmış, aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevinde bulunduktan sonra, Ekrem İmamoğlu tarafından 1 Haziran 2022 itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiş.

Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe’yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmeyi çok arzuladı. Ancak gerçekleşmedi.

İmamoğlu, şimdi ise Buğra Gökçe’yi Çankaya Belediye Başkanı yaptırmaya çalışıyor.

“İzmir olmadı, Çankaya’yı verelim abi...” gibi bir durum ortaya çıktı.

Olur mu derseniz vallahi olur abi....

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CHP Çankaya Belediye Başkan Aday Adayı Bekir Ödemiş'in Açıklaması

Saygıdeğer Abbas Bey

Cumhuriyet Halk Partili olma onurunu Gençlik Kolları’ndan başlayarak bugünlere kadar taşıdım. Partimizin belediyecilik anlayışı ile iki dönem Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı, sonrasında Ürgüp Belediye Başkanlığı (1999-2007) görevlerini yerine getirdim. Hazırladığım “Yerel Yönetim Yerinden Yönetim Büyükşehir Belediye Uygulamaları” kitabım bakanlıkça kaynak yayın olarak basıldı. Erciyes Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi dersleri, 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi aday adaylarına ve seçilen Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyelerine belediyecilik eğitimleri verdim.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasının ardından partimizin talebi doğrultusunda Ankara Büyük Şehir belediyesi'nde görev üstlendim. Bu görev sürecinde Ulus Tarihi Kent bölgesinde birçok önemli projeye imza atmam dışında özellikle Çankaya bölgesinde;

•Abdi İpekçi Parkı tamamlandı. Zafer Parkı, Kurtuluş Parkı ve Güven Park yenileme çalışmaları sürmekte.

•Güneş Kursu Anıtı, Mareşal Atatürk Anıtı, Güven Anıtı bilimsel restorasyonları bitirildi.

•“Atatürk Bulvarı- Sıhhiye- Kızılay- TBMM Meydanları Kentsel Tasarımı ve Cephe İyileştirilmesi” uygulama aşamasına geldi.

•Atatürk Bulvarı, Kavaklıdere Tunalı Hilmi Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde, Kızılay Kumrular Caddesi kentsel tasarım projeleri hazırlandı.

UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne önerdiğimiz, ulusumuzun kuruluşuna ev sahipliği yapmış Çankaya’mızı ülkemizdeki değer ve önemine yaraşır projelerle yöneteceğim.

Saygılarımla.

Bekir ÖDEMİŞ

Çankaya Belediye Başkanı A. Adayı