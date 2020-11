MAK timlerinden kanyonda yaralı kurtarma tatbikatı

ANKARA, (DHA) – EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi, her türlü iklim ve arazi koşullarında yaralıların tahliye edilmesinde hayati görev üstleniyor.

Özel harekat polislerinin terörle mücadele operasyonlarında çıkan çatışmalarda yaralanan personel ya da sevilin güvenli alana tahliyesinde görev yapmak üzere 2018 yılında Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde MAK timi kuruldu. Muharebe alanlarında her türlü iklim ve arazi koşullarında yaralıların tahliyesinde hayati rol üstlenen MAK timleri, intikal, keşif, baskın ve tahliye eğitimleri alıyor. MAK timleri, bu amaçla Isparta’da bulunan Yaka Kanyonu ve Yazılı Kanyonunda da eğitim gerçekleştirdi. Her türlü hafif ve ağır silah ile kara taşıtlarını kullanma, keskin nişancılık, yakın dövüş, tahrip uzmanlığı, ilk yardım, dağcılık, yüzme konularında uzman olan MAK timlerinin tatbikatlarına ilişkin görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından paylaşıldı. Kanyonda mahsur kalan yarılıyı kurtaran MAK timlerinin tatbikatı nefes kesti.

