Mahzuni Şerif Parkı’na görkemli açılış

İlçeye kazandırdığı parklar ve yeşil alanlarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, büyük Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif Parkı’nı Yenimahalle sakinlerinin hizmetine açtı.

Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde parkı dolduran Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Aşık Mahzuni Şerif Parkı açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, büyük halk ozanı Mahzuni’nin eşi Fatma Mahzuni ve oğlu Ali Mahzuni, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yaşar “Mahzuni olmak kolay iş değildir”

Mahalle sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Bu ülkeye hizmet etmiş, halkın gönlünde taht kurmuş değerlerimizi ilçemize kazandırdığımız hizmet binaları, parklar gibi birçok alanda saygıyla yaşatıyoruz. Bu değerlerimiz aramızda yaşamaya devam etsin, isimleri yâd edilsin, millet olarak vefamızı gösterelim istiyoruz. Yazdığı ve söylediği her söz ile Türk Milletinin gönlünde taht kurmuş Aşık Mahzuni Şerif’in adını parkımızda yaşatacağız. Ozan olmak kolay bir iş değildir. Onlar yaradılıştan özel insanlardır. Bir iki dizeyi alt alta getirip saz çalıp türkü söylemek ozan olmak için yeterli değildir. Ozanlık payesini halk verir. Halk bu insanlarda kendini bulmuş, ozanlar halkın eli ayağı, dili damağı ve aynası olmuştur” dedi.

“Adaletsizliğe karşı eşitliği savundu”

20’nci yüzyılın ikinci yarısına damga vurmuş bir ozan olan Mahzuni Şerif’in 61 yıllık yaşam yolculuğuna binlerce şiir, deyiş, türkü ve eser sığdırdığını söyleyen Yaşar, “Gerçek bir Atatürk hayranı olan Mahzuni, yalanı, sömürüyü, üçkâğıtçılığı, namussuzluğu, adaletsizliği, bağnazlığı reddederek barışsever, insancıl ve eşitlikçi bir düşünceyi savundu. O yaşadığı dünyanın gerçeklerinin farkında olan, akla ve vicdana sığdıramadığı her türlü düşünceye karşı tavır koyan ve bunun için bedel ödeyen bir halk ozanıydı. Adını verdiğimiz bu parka gelen çocuklarımız bu büyük ozanı merak edip araştıracak, Mahzuni’yi tanıyacaklar“ diye konuştu.

Mahzuni ailesinden Yaşar’a teşekkür

Büyük ozanın “Yuh Yuh” adlı türküsünü seslendiren oğlu Ali Mahzuni,5 “Nerede bir ezen ve ezilen, haksızlığa karşı bir isyan varsa orada bir ozan vardır. Mahzuni Şerif halkın ve hakkın ozanı olarak bu ülkede yaşadı. Bu güzel parkı mahalleye kazandıran başta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve parka emek veren, inşa eden tüm emekçi dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Büyük ozanın eşi Fatma Mahzuni ise Başkan Yaşar’a teşekkür ederek, “Parkı ve heykeli çok beğendim. Başkanımıza Mahsuni’nin adını yaşattığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahzuni türkülerle anıldı

Turgut Özal Mahallesi’nde 1949. Cadde üzerinde 5 bin 500 metrekare alanda projelendirilen Aşık Mahzuni Şerif Parkı; bir adet basketbol sahası, bir adet voleybol sahası, fitness aletleri, çocuk oyun grupları, kamelyalar ve Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in anısına dikilen heykeli içerisinde barındırıyor.