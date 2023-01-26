Mahsun Kırmızıgül 3 Şubat’ta vizyona girecek ‘Prestij Meselesi’ filmi için adliyeye geldi

- Reklam -

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)- MAHSUN Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstlendiği ve 3 Şubat’ta vizyona girecek ‘Prestij Meselesi’ filmi için Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan oğlu Volkan Topal tarafından filmin yayınlanmasının durdurulması için açılan davada, kardeşler arasında gerginlik yaşandı. Hilmi Topaloğlu’nun son eşi Semiha Topaloğlu’nun oğlu Okan Topaloğlu, davayı açan Volkan Topal’a “20 senedir neredeydin” diyerek tepki gösterdi. Mahsun Kırmızıgül, Okan Topaloğlu’nu sakinleşmesi için uyardı. Öte yandan mahkeme, asıl hakim izinli olduğu gerekçesiyle duruşmayı, film vizyona girdikten sonraki 16 Şubat tarihine erteledi.

Mahsun Kırmızıgül’ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı ‘Prestij Meselesi’ filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek. Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topal, Mahsun Kırmızıgül’e filmin yayınlanmasının durdurulması için ihtiyati tedbir davası açtı. İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen tedbir duruşmasına Boyut Film adına Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topal katıldı. Mahsun Kırmızıgül’e destek olmak için Topaloğlu’nun son eşi Semiha Topaloğlu, oğulları Okan Topaloğlu ve Gürkan Topaloğlu’da duruşmayı takip etti.



“FİLME MUVAFAKATİ YOK”

Mahkemenin hakimi izinli olduğu için vekaleten duruşmaya çıkan hakim sadece beyanları kabul etti. Volkan Topal ise “Mahsun Kırmızıgül babamın filmini çekmiştir; fakat filmde oynayan Şebnem Bozoklu isimli oyuncu televizyon programına çıkarak babam Hilmi Topaloğlu’nun sevgilisi rolünü oynadığını söylüyor. Mahsun Bey biyografı filmi olduğunu defalarca söyledi. Filmin çekildiği yıllar 90’lı yılların başında babam evli üç çocukluydu. Sevgili rolünü oynayan filmde babama silah çekiyor. ‘Ya karın ya ben’ diyor. Babam da korkudan senaryo icabı masanın üstüne çıkıyor. Babamı rezil ettiler” dedi. Volkan Topal’ın avukatı Adil Serdar Saçan da müvekkilinin filme muvafakatinin olmadığını babasıyla Mahsun Kırmızıgül arasında husumet olduğunu belirterek, tedbir talebini tekrar etti.

“BEN VE AİLESİ ÜZÜLDÜK”

Söz verilen Mahsun Kırmızıgül ise “Hilmi ağabeyin ameliyatının parasını bile ben ödedim. Rahmetliden kalan iki ev vardı. Haczin kaldırılması için 375 bin dolar ödedim. Ailenin iki evini kurtardım. Onu sevip değer vermesem film yapmazdım. Ben kimsenin kalbini kırmak için film yapmam. Hilmi ağabeyi Türkiye’ye öyle güzel anlatacağız ki onun bilinmeyenlerini taçsız kral olduğunu görecek. Öyle güzel film oldu ki Hilmi beyin eşi oğulları filmde oynadı. Filmde bir sürü karakter var. Bu durumun böyle olmasına ben ve ailesi çok üzüldük” dedi.

- Reklam -

ADLİYEDE GERGİNLİK

Mahkeme, film 3 Şubat’ta vizyona girmesine rağmen tedbir kararının değerlendirilmesi için duruşmayı 16 Şubat’a erteledi. Duruşma sonrasında Okan Topaloğlu, davayı açan üvey kardeşi Volkan Topal’a tepki gösterdi. Okan Topaloğlu, “20 sene sonra ne yaptık ne ettik diye sordun mu sen? 20 sene sonra film çıkmış piyasaya çıkmışsın. Gözlerimin içine bakamıyor. Delikanlıysan gel. Yeğenin oldu aramadın” diye bağırdı. Mahsun Kırmızgül de “Okan tamam sus” diyerek duruma müdahale etti. Volkan Topal ise güvenlik personeli tarafından mahkeme önünden uzaklaştırıldı.

KIRMIZGÜL AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, “Prestij Meselesi 3 Şubat’ta yaklaşık bin 500 kişilik salonda sinemaseverlerle buluşacak ve bu filmi milyonlarca insan bekliyor. Üzgünüz aile olarak. Keşke iş buralara gelmeseydi. Çünkü bu film için çok büyük emekler sarf ettik. Çok çalıştık. Beni zaten insanlar biliyorlar. Yapmış olduğum filmler zaten milyonlarca insan tarafından izlendi. Ben filmlerimde hiç kimseyi karşıma almam, kimseyi kırmam. Zaten bütün filmlerim özgün hikayelerdir, gerçek hikayelerdir. Bu film de gerçek bir hikâye, samimi bir hikâye” dedi. Hilmi Topaloğlu öldükten sonra ailesiyle bağının kopmadığını söyleyen Kırmızgül, “Hilmi ağabeyin en küçük oğlunu yetiştirdim. Benim bu filmde yardımcı yönetmenliğimi yaptı. Hilmi Bey’in eşi Semiha abla hem bana hem Haluk Levent’e hem Özcan Deniz’e evinin kapılarını açtı zamanında, en gariban dönemlerimizde. O da bu filmde oynadı. Misafir olarak onu da görmek istedim ben. Mustafa Topaloğlu ailenin büyüğü. Unkapanı müzik dünyasına Hilmi Topaloğlu adım atarken Mustafa Topoğlu’yla ortak bir şirket kuruyorlar. Mustafa ağabey tam destek bize. Oğlu Çağlayan filmde oynadı. Bugün mahkeme 16 Şubat’a erteledi. Filmimiz vizyona girecek arkadaşlar bizim için önemlisi buydu. Biz Hilmi Bey’in anısına ve Hilmi Bey’in kendisine asla, hiç kimseye benim zaten sinemamda öyle bir şey yok, kimseye saygısızlık yapmam. Benim filmimi sizler biliyorsunuz. 3 Şubat’ta Prestij Meselesi dediğim gibi sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın 9 ayrı ülkesinde, Arap ülkelerinde, Azerbaycan’da, Türkiye Cumhuriyeti’nde vizyona girecek arkadaşlar” dedi.

“ŞU AN BABAMIN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR”

“Neden böyle bir sorun oldu, kendisiyle görüştünüz mü? sorusuna ise Mahsun Kırmızgül, “Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi ben bütün ailenin bireyleriyle birebir görüştüm. Ben çünkü senaryo aşamasındayken Özcan’la da görüştüm, Haluk’la da görüştüm. Onlar destek sundular. Şarkıları gelip stüdyolarda okudular. Senaryoda, ‘İstediğiniz kalemi oynatabilirsiniz’ dedim onlara. Aile de aynı şekilde. Aileden bir tek işte dediğim gibi her ailede vardır. Bu ailede de böyle bir ağabey var maalesef. Yani 20 yıldır bu aileyle bağını koparmış. Bir film yaptık ortaya çıktı. Ona da bir şey demeyeceğiz artık” dedi. Filmin kendi hikayesi olduğunu anlatan Kırmızıgül, “Bu sadece Hilmi Topaloğlu’nun hikayesi değil. Filmi izleyeceksiniz az kaldı. Bu Mahsun Kırmızıgül’ün, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in de hikayesi… Biz bu ülkede yaklaşık 40 milyon albüm sattık. Binlerce konser verdik. Yüzlerce şarkımız dillere pelesenk oldu. O yola çıkışın ilk hikayesi bu. Bir başarı, bir umut hikayesi. Bu umudun içinde biz herhangi birini asla ve asla filmde zarar verecek şeylere zaten ben yapmam. Benim sinemamda öyle bir şey yok.” diye konuştu. Kırmızıgül, olmadığı iddia edilen sahnelerin hepsinin de gerçek olduğunu belirtti.

Semiha Topaloğlu ise aradan 20 yıl geçtiğini belirterek senaryoyu bildiğini ve doğru olduğunu belirtti. Okan Topaloğlu da “20 yıldır kendisiyle görüşmüyoruz. Film vizyona çıktı. Şu an babamın kemiklerini sızlatıyor” dedi. Filmde yardımcı yönetmenlik yapan Gürkan Topaloğlu da “Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ve Özcan Deniz’in hikayesi bu. Babamla nasıl buluştuklarını, bir umut yolculuğunu anlatıyor film. Film bir kişinin kişisel hayatı değil. Ben de film içindeyim. Mahsun hocayla birlikte çalışıyorum. Babama zarar verilebilecek bir şeyi ben nasıl çekeyim? Anneme ağabeyime nasıl kabul ettireyim” diye konuştu. Açıklamanın ardından Mahsun Kırmızıgül, Semiha Topaloğlu ve oğullarıyla yanyana poz verdi.