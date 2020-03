Salgın, savaş, afetler ve kıtlık…



2020 yılının ilk günlerine savaş ile başladık bir Amerikan saldırısında İran’ın efsanevi komutanlarından Kasım Süleymani öldürüldü. İran ve Amerika sıcak bir çatışmanın eşiğine geldi. İran’ın göstermelik bir saldırıda bulunup, kendi iç kamuoyunu yatıştırmasının ardından geri adım atmasıyla durum en azından şimdilik sakinleşti.

Bu olayın hemen arkasından ülkemizde yaşanan deprem ve çığ felaketlerinde canlarımız yitti gitti. Doğal olayların insan kusurları sonucunda nasıl afete dönüştüğüne tanık olduk.

Covid-19 salgını Çin’de başladı ve 69 ülkeye Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarına yayıldı 3000 den fazla insanın ölümüne sebep oldu ve durdurulamıyor.

Suriye’nin İdlip kırsalında bugün itibariyle Türk ve Suriye orduları fiilen çatışmaktadır, her ne kadar savaş resmen ilan edilmemiş olsa da fiilen savaşılmaktadır ve bu savaşın nerede duracağını kimse kestiremiyor.

Çok sıcak ve yağışsız bir kış yaşıyoruz, iklim değişikliği artık her an etkisini her yerde gösteriyor. Kar altında kalmayan tarlalarda, hasadın bereketli olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kötü hasat yükselen gıda fiyatları ve artan enflasyon demektir

İklim değişikliği nedeniyle yayılan dev çekirge sürüleri dünyayı istila ediyor. 400 milyar çekirge önce Hindistan’ı istila etti ve günde 150 km hızla hareket eden sürünün kısa bir süre sonra corona virüs salgını ile boğuşan Çin’e ulaşması bekleniyor!

Kenya, Etiyopya, Somali ardından Hindistan ve Suudi Arabistan çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Afrika‘dan sert rüzgarlarla sürüklenen devasa sürüler, işgal ettiği bölgelerde gündüzü adeta geceye çeviriyor. Ekili alanları harap ederek ilerleyen çekirgeler, Hindistan ve Çin’e doğru yönlendi ve bu son çeyrek yüzyılın en kötü istilası. Çekirge sürüleri, Doğu Afrika’da da tarım arazilerine çok büyük zarar vermişti. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü, durum kontrol altına alınamazsa “çekirge vebası” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Her yeni yıl daha iyi olacağı umudu ile başlar, 2020’de öyle başlamıştı fakat ilk iki ayı sadece ülkemizde değil tüm yerkürede beklenmedik ve son derecede kaotik olaylara sahne oldu.

Yılın geri kalanını, eğer yeni bir kaotik gelişme olmazsa bu iki ayda olan olayların seyri belirleyecek gibi görünmektedir.

Covid-19 salgını durdurulamaz, can almaya ve yayılmaya devam ederse küresel ekonominin ciddi bir resesyon tehdidi ile karşılaşacağı kesindir. Amerika Birleşik Devletleri bu yavaşlamayı önlemek amacı ile faiz indirimlerinden bile bahsetmeye başladıysa durum ciddi demektir. Bu yavaşlamanın zaten ciddi bir ekonomik kriz ile boğuşmakta olan ülkemizi de olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.

İklim değişikliğinin küresel ölçekte kuraklık ve kıtlığa yol açması da elbette ki hem küresel ekonomiyi ve hem de ülkemizin ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Yükselecek gıda fiyatları, hem enflasyonu arttıracak ve hem de sosyal, siyasal gerilimleri tırmandıracaktır.

Dünyanın Suriye, Irak ve Libya gibi sıcak çatışma bölgelerinde bu çatışmaların vekalet savaşlarından asalet savaşlarına dönüşme olasılığı artmaktadır, bu olursa iç savaşlar savaşa dönüşür ve bölgeye yayılır.

Birde işin ticaret savaşları yönü var her ne kadar bir sıcak çatışmadan bahsedilmese de sıcak çatışma olasılığı da doğurabilecek ticaret savaşları sürmektedir ve nasıl sonuçlanacağını kestirmek de pek mümkün görünmüyor.

Doğal afetler deprem, volkan patlamaları, sel, tayfunlar her ne kadar doğanın rutin fenomenleri ise de hem iklim değişikliğinin tetiklediği artışlar ve hem de artan insan nüfusunun gezegenimizin bu doğa olaylarından etkilenme olasılığı yüksek bölgelerine yoğun yerleşimi, yoksulluk ve düşük teknoloji kullanımı yüzünden bu doğa olayları birer afete dönüşmektedirler. Bir çok kıyı bölgesinin iklim değişikliğinin etkileri yüzünden sular altında kalacak olması, buralarda yerleşmiş kalabalık insan nüfusunu son derecede olumsuz etkileyecek ve son derecede yıkıcı ekonomik krizler doğuracaktır.

Netice olarak ülkemizi ve ekonomimizi yönetenlerin, sağduyulu ve basiretli davranarak insanlarımızın ve ekonomimizin bu felaketlerden en az seviyede etkilenmesini sağlamalarını bekliyoruz.