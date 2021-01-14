Mahkeme, satın aldığı otomobilin hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da Selim Bilgili (37), Tarık K.’den 3 yıl önce satın aldığı otomobilini 8 ay sonra başkasına sattı. Ancak sattığı otomobilin 19 bin liralık hasar kaydı çıkınca mahkeme kararıyla geri almak zorunda kaldı. Selim Bilgili’nin aracı satın aldığı Tarık K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek açtığı dava ise, hasar araştırmasını yaptırmadığı için reddedildi.

İnegöl’de yaşayan Selim Bilgili, yaklaşık 3 yıl önce Tarık K.’den 66 bin TL’ye otomobil satın aldı. Bilgili, aldığı otomobili 8 ay sonra başkasına sattı. Bilgili’den aracı alan kişi ise yaptırdığı ekspertiz incelemesinde otomobilin hasarlı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine dava açtı. Mahkeme, Bilgili’ye aracın iade edilmesine, aldığı parayı da faziyle sahibine ödemesine karar verdi.

HASARLI ARACI ALAN KUSURLU BULUNDU

Mahkeme kararıyla sattığı otomobili geri almak zorunda kalan Bilgili de İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, otomobili aldığı Tarık K.’ye aracın hasarlı olduğunu söylemediği için dava açtı. Mahkeme, aldığı otomobilin hasar kaydığını araştırmadığı, yaklaşık 8 ay kullanmasına rağmen sorunu fark etmediği gerekçesiyle Selim Bilgili’yi kusurlu buldu. Selim Bilgili’nin karara itiraz etmesine rağmen sonuç değişmedi. Tekrar görülen davada, mahkeme aynı karara imza attı. Bilgili, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını söyledi.

‘MAĞDUR DURUMDAYIM’

Selim Bilgili, “2017 yılında 66 bin TL’ye aldığım araç, yaklaşık 1 ay önce kaza yapmış. Sigorta şirketiyle anlaşmışlar, aracı aldıktan sonra hasar kaydını sisteme düşürmüşler. Ben 8 ay sonra aracı başkasına sattım. Arabayı sattığım kişi, aracın kazalı olduğunu ve 19 bin TL’lik hasar kaydı bulunduğunu ifade ederek, beni mahkemeye verdi. Mahkeme, aracın bana iadesine karar verdi. Otomobili sattığım kişiye ise paranın yasal faizi ile ödenmesini hükmetti. Ben de bir sonraki gün aracı bana satan kişileri mahkemeye verdim. Mahkememiz yaklaşık 1,5 yıl sonra sonuçlandı. Benim sattığım aracı bana geri aldırtan mahkeme, benim aldığım kişiye açtığım davaya ret kararı verdi. Bana aracı geri aldıran aynı mahkeme bana ret kararı veriyor. Ben mağdur durumdayım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım galeri ise biz sana aracın hasarlı olduğunu söyledik diyor. Ben neden hasarlı araca aynı fiyat ödeyeyim ki? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğim. Araba ile alakalı bir problem çıkmaması için 1.5 senedir aracı kullanmıyorum. Araç garajın içinde bekliyor. Arada çalıştırıyorum, aküsünü şarj etmesini bekliyorum” dedi.

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