Mahkeme ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filminin yayınlanmamasına karar verdi

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Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL,(DHA)-TÜRK halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin ‘Kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle ailesinin yapımcı Mustafa Uslu’ya açtığı davada mahkeme, 23 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin ve fragmanının yayınlanmamasına karar verdi. Ertaş ailesi kararı alkışlayarak kutlarken yapımcı Uslu, “Babalarının filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar” dedi.

Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu ünlü ozanın hayat hikayesini anlatan filmini, Erol Parlak’ın yazdığı ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabından uyarladığını iddia etmişti. Ertaş’ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açmıştı. İstanbul 43. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘Kişilik haklarına saldırının önlenmesi’ konulu davanın karar duruşmasına Mustafa Uslu eşi Sinem Öztürk ve Neşet Ertaş’ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca filmde Neşet Ertaş’ın çocukluk, gençlik ve yaşlılık halini canlandıran oyuncular da katılanlar arasındaydı.

“17 BİN KİŞİNİN EMEĞİ VAR, YAZIK ÇOK YAZIK”

Mahkemenin başlamasını eşi ve oyuncularla birlikte bekleyen Mustafa Uslu, açıklama yaptı. Uslu, Ertaş ailesinin rızasını almak için 5 yıldır çaba gösterdiğini ifade ederek, “Neşet Ertaş hayatında her attığı adımın muvafakatnamesini, noter vekaletnamesini veren bir insan. Böyle bir vasiyeti olsa, buna bir vasiyetname çıkarmaz mı? O kadar muvafakatname çıkaran insan, bu kadar önemli bir konuda ya da hali hazırda verdiği muvafakatnamelerde ‘Sinema filmi hariçtir’ diye yazmaz mı? CNN Türk’teki röportajını hepiniz seyrettiniz, hepiniz gördünüz. Kitap hakkında nasıl bahsettiğini, gelecek nesillere kalmasını ne kadar çok istediğini hepiniz gördünüz. Çocuklarımın babalık görevinden, babalıklarından çaldım, günde 18 saat çalıştım, 20 saat çalıştım. Aylardır çalışıyorum. 5 yıllık proje. 3 bin 500 kostüm dikildi. 17 bin kişinin emeği var. Yazık çok yazık” şeklinde konuştu.

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NEŞET ERTAŞ FİLMİNİN YAYINLANMAMASI KARARI

Gizli görülen duruşmanın ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan ve yapımcılığını Mustafa Uslu‘nun üstlendiği ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi. Ertaş ailesi kararı alkışlayarak kutlarken Mustafa Uslu, ‘’Sansür, babalarını filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar’’ diyerek adliyeden ayrıldı.

“BİZLER ELİMİZDEN GELDİĞİNCE UĞRAŞTIK, SAVAŞTIK”

Ertaş’ın çocukları ve avukatları duruşma sonrası Çağlayan meydanında açıklama yaptı. Hüseyin Ertaş kimse hakkında kötü konuşmak istemediğini söyleyerek, “Herkes kendine yakışanı yapar. Bizler elimizden geldiğince uğraştık, savaştık. Güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar” dedi. Ertaş’ın kızları ise karardan mutlu olduklarını ifade etti.

“NE FİLM NE FRAGMANLAR YAYINLANMAYACAK”

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın ise iki gün önce film için tedbir kararı verildiğini belirterek, “Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün ‘kişilik haklarına saldırı’ davası vardı. Bu davadan tedbir kararı verildi. Artık filmin vizyona giremeyeceği tescil edildi. Ne film ne fragmanlar yayınlanmayacak. Bu konuda mahkeme kararını verdi. umuyorum ki bu karar örnek olur. Mahkemenin kararı filmin durdurulması yönünde, fragmanların durdurulması yönündedir. 23 Aralık’ta film oynatılamayacak” ifadelerini kullandı. (DHA)

(FOTOĞRAF)