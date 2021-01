Mahkeme başkanının dosyadan çekilmesine neden olan sanık hakkında yakalama kararı  

Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)- AKSARAY’da eşine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Can Emrah Sert’in yargılandığı davada mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Daha önce mağdur avukatı, tutuklama talebini kabul etmeyen mahkeme heyetini sosyal medyadan eleştirmiş, mahkeme başkanı da dosyadan çekilmişti.

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah Sert ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., 2019 kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.’ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka bir kente yerleşti. A.S., ifadesinde eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. Psikolog gözetiminde ifadesi alınan E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Can Emrah Sert ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan Can Emrah Sert hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 5 Ocak 2021 tarihine gün verdi. A.S.’nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, mahkemeye başvurarak, iddianamenin kabulüyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Şenel bunun üzerine sosyal medya hesabından, “Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyor, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir” paylaşımını yaptı.

HEYET, DAVADAN ÇEKİLDİ

Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Heyet, “yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini” belirterek, davadan çekildi. Mahkeme, dosyayı ise incelemesi ve bir karara varması için üst mahkeme olan Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Mahkeme Başkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğu, ancak heyetteki diğer 2 üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti. Avukat hakkında da mahkeme başkanının suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Davanın ilk duruşması bugün Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz sanık Can Emrah Sert, duruşmaya katılmazken, müşteki A.S., kızı E.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından iddianame özetini okuyan heyet, sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde mağdur E.Ç’nin video kayıt yöntemiyle beyanını aldı. Mahkeme, sosyal hizmet uzmanına beyan ile ilgili görüşünü sordu. Uzman, E.Ç’nin duygu durumunun stabil olduğu ve beyanlarına itibar edilebileceği görüşünü açıkladı. E.Ç’nin ardından annesi A.S.’nin ifadesi alındı. A.S., ifadesinde soruşturma aşamasında verdiği ifadesini tekrarlayarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. A.S, ayrıca eşiyle boşanma davasının sonuçlandığını ve boşanma kararı verildiğine dair dosyayı mahkemeye teslim ettiğini belirtti. İfadelerin ardından söz alan avukat Çağrı Ayhan Şenel, sanığın yurt dışına kaçtığı yönünde bilgiler olduğunu ve sanık hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkemede, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine ve çağrıya rağmen duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vererek, duruşmaya erteledi.

‘UMARIM ADALET YERİNİ BULUR’

Tutuklama kararı sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Avukat Şenel, “Bugün duruşmada sanığın tutuklanması yönünde beyanlarımızı sunduk. Sanığın nerede olduğunu bile bilmiyoruz, duruşmaya gelmedi, mağdurun ve annesinin de hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Bu beyanlarımızla beraber kanunun tutuklanmaya dair hükümleri çok açıktır. Bu nedenlerle sanığın tutuklanması talebimiz, savcının aksi yönde mütalaasına rağmen mahkemece uygun bulundu. Şimdi sanık hakkında yakalama kararı çıktı. Umarım adalet tecelli eder ve mağdurun yaşadığı sıkıntılar son bulur” dedi.

