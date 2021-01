Mahallenin iç suyu kaynağına boru çekip kaçak su kullanan mermer ocağına ceza

Ahmet İSTEK/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’da bir mermer ocağı, mahallenin yer altı içme suyu kaynağına boru çekip suyu ‘kaçak’ kullandı. İhbar üzerine kaçak kullanımı tespit eden belediye kuruluşu, mermer ocağına 7 bin 500 lira ‘kaçak su kullanımı’ cezası kesti ve suç duyurusunda bulundu. Su kaynağının bulunduğu Güneykaya Mahallesi Muhtarı Adem Altıntaş, “5 yıldır bize gelmeyen bir su, şu an boşa akıyor ama Güneykaya’ya ait bir yer altı su kaynağı. Mermer ocağı izin almadan suyu kullandı” dedi.

Barajlardaki doluluk oranını düşmesi ve kuraklığın konuşulduğu şu günlerde bir mermer ocağı firması, bulunduğu mahallenin yer altı kaynağına boru çekip suyunu kaçak kullandı. Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Güneykaya Mahallesi’nde bir vatandaşın ihbarı üzerine mermer ocağının kaçak su kullandığı ortaya çıktı. Bölgede 3 yıldır mermer ocağı işleten firma, 70 haneli ve 170 nüfusa sahip Güneykaya Mahallesi’nin Harmankaya yer altı su kaynağında suyun boşa aktığını fark etti. Mermer ocağında kullanmak üzere yaklaşık 800 metre uzaklıktaki yer altı su kaynağına boru çeken firma, suyu kullanmaya başladı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gidip mermer ocağı yanındaki yer altı kaynağını inceleyince kaçak kullanımı tespit etti, tutanak tutup firmaya 7 bin 500 lira ‘kaçak su kullanımı’ cezası yazdı. Konuyla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘KULLANMASAK DA KAYNAK BİZİM’

Güneykaya Mahallesi Muhtarı Adem Altıntaş, bölgedeki su kullanımının yerleşim yerlerine yakın olan Üçoluk mevkindeki yer altı su kaynağından sağlandığını belirterek, “Mermer ocağının kaçak kullandığı Harmankaya yer altı su kaynağı da mahallemize ait” dedi. Harmankaya su kaynağında sık sık boru arızası yaşandığı için 5 yıl önce Üçoluk mevkiinden mahalleye su getirildiğini belirten muhtar Altıntaş, “5 yıldır Üçoluk mevkiinden gelen suyu kullanıyoruz. Kuraklık başladı, sürerse bu su yetmez. Harmankaya’daki suyu getirip birlikte kullanacağız. 5 yıldır bize gelmeyen bir su, şu an boşa akıyor ama Güneykaya’ya ait bir yer altı su kaynağı. Mermer ocağı izin almadan suyu kullandı. Cezai işlem uygulandı” diye konuştu.

Mermer ocağının ‘kaçak’ ve içilebilir yer altı suyunu blok kesimlerinde kullanıp kullanılmadığını bilmediğini söyleyen muhtar Altıntaş, “Mermer ocağı yetkilisi günlük ihtiyaç ve içmek için kullandığını söyledi. Kesim yaptıkları suyu tankerlerle taşıdıklarını söylüyorlar” yorumunu yaptı. Ancak mermer ocağı firmasının blok mermer kesimlerinde tankerlerle maliyetli su taşıma yerine yer altı su kaynağına kaçak su hattı çekerek bu maliyeti düşürmeye çalıştığı ileri sürüldü.

KAYNAK MAHALLEYE ENTEGRE OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine mermer ocağı firmasına ‘kaçak su kullanımı’ nedeniyle gerekli hukuki ve cezai işlemin uygulandığını, 7 bin 500 lira para cezası verildiğini söyledi. Bölgeye giden ekiplerin boruları iptal ettiğini belirten Genel Müdür Kurt, “Köyü besleyen bir hat ve yer altı su kaynağı. Şu an şebeke hattında değil ancak kaynak suyu olduğu için bize tahsisli. 6-7 kilometrelik bir planlama ile bu hat değerlendirilecek” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle mermer ocağında yaklaşık 3 aydır bir çalışma yapılmazken, ASAT’ın uyguladığı para cezasının ödendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI