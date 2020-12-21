Ana Sayfa Haberler Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu
Kategoriler: Güncel Haberler

Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da mahallelinin beslediği köpeklerden biri av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi.
Binbirevler Mahallesi’nde; Aygül Saltık’ın evinin yakınındaki boş bir arazide beslediği köpeklerden biri, önceki akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Dün sabah hayvanlara yiyecek vermek için gelen Aygül Saltık, köpeklerden birinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeğin vurulduğunu anlayan Aygül Saltık, jandarmaya haber verdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, köpeğin ölüsü ise uygun bir yere gömüldü.
Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, geçen yıl kendisinin de aynı bölgede köpeğinin vurularak öldürüldüğünü belirterek, jandarmanın inceleme başlattığı bu tür olayların faili ya da faillerinin Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
48 dakika önce

Son Haberler

Erciyes Kayak Merkezi’ne yabancı turist ilgisi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla yabancı…

8 dakika önce

‘Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez’

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)- ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof.…

8 dakika önce

Antalya’da yavru kedinin bacakları ile kuyruğunu kesen şüpheli aranıyor

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulunan yavru kedi ile ilgili…

18 dakika önce

Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Adliyesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından avukat ve vatandaşların rahatça adliyeye girmesi…

18 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküp’e gitti

Makedonya, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp…

28 dakika önce

Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

ABD, (DHA) - ABD'nin United Havayolları’na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun…

28 dakika önce