Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde, iki mahallenin birbirine bağlandığı yolda, sağanak nedeniyle çatlaklar ve çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolda onarım çalışması başlattı.

Çameli ilçesinde, dün gece aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çökme meydana geldi. Büyük çatlakların da oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.

Yeşilyayla Mahallesi’nin muhtarı Yılmaz Kapan, yağışlar nedeniyle zeminde gevşeme oluştuğunu belirterek, “Bu sabah, yolda göçmeler ve çatlaklar olduğunu fark ettik. Derinliği yaklaşık 40 santimetreyi bulan çatlaklar mevcut. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için hemen onarım çalışmalarına başladı” dedi.

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