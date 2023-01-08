Mahallede yayılan kötü koku ihbarı AFAD’ı harekete geçirdi

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Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bir mahalleden yayılan kötü koku ihbarı, AFAD’ı harekete geçirdi. Bölgede ölçüm yapan ekipler, herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı.

Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi’nde farklı noktalardan kötü koku yayıldığını söyleyen mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri mahalle genelinde ölçüm yaptı. Bu sırada polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda önlem aldı. Farklı noktalarda yapılan ölçümlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. (DHA)

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