Mahalle yollarına kilitli parke taşı döşeniyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki dış mahallelerin kullanım ömrünü tamamlamış yollarında başlattığı kilitli parke taşı ile yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mahalle yol ve meydanlarına kilitli parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri de işleniyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki dış mahallelerin (köylerin) kullanım ömrünü tamamlamış veya yenileme ihtiyacı olan yollarında başlattığı kilitli parke taşı ile yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Aşağıkaraören Mahallesi’nin yol ve meydanına kilitli parke taşı döşeniyor. Ekipler, buradaki ara sokak ve yolları kilitli parke taşı ile yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, yollar ve mahalle meydanları parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleriyle süsleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan kilim motifleri mahallelere ayrı bir güzellik katıyor. Belediye ekipleri kilitli parke taşı çalışmasını ihtiyaç duyan diğer dış mahallelerde de sürdürecek.

Kültürümüzü yaşatıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında dış mahallelerin daha modern ve kullanışlı yollara kavuşacağını ifade eden Oğuz, “Türk kültüründe önemli bir yeri olan kilim motiflerini de mahallelerimize işliyoruz. Böylece estetik bir görüntüyü ve kültürümüzü mahallelerimizin yol ve meydanlarında yaşatmış olacağız. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.



Mahalleli memnun

Aşağıkaraören Mahallesi sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Daha konforlu yollara kavuştuklarını ifade eden mahalle sakinleri, yol ve meydana işlenen kilim motifinin kendilerini ayrıca bir mutlu ettiğini kaydetti.