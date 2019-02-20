TÜİK rakamlarına göre, tarımda çalışan 5 milyon 23 bin kişinin %45,8’i olan 2 milyon 178 binini kadınlar oluşturmaktadır. Tarımda kayıt dışı çalışan kadınların oranı %82,7’dir. Tarımda çalışan kadınların %83’ü ücretli ya da yevmiyeli, %1’ i işveren %93,6’sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

Kırsaldaki kadın emeğinin en ağır işçiliğin başında geldiğini vurgulayan KÖY-KOOP Genel Başkan Yardımcısı Neptün Soyer, “Tarım kendi işidir kadının, ailesinin işidir, bir şekilde yapılacaktır. Ancak birçoğu gelecek kaygısı taşımaktadır.

Tarım sektöründe çalışan kadının hayali emekli olmaktır. Yarın başına bir olay geldiğinde veya hastaneye gittiğinde sosyal güvencesi olsun ister” dedi.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranları maalesef çok düşüktür. Ülkemizde çalışma hayatının hemen her alanında yaşanan cinsiyet eşitsizliği tarım sektöründe kendini bütün çıplaklığı ile gösteriyor. Tarımda güvencesiz olarak çalışan kadınların sorunları çığ gibi büyüyor.

Gelişmekte olan ülkelerde nüfusların çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kırsal alanlarda yaşayan kadınların büyük bir çoğunluğu ise tarımda çalışmaktadır. Kırsal alandaki kadınlarla ilgili İstatistiklerde, kadınlar kimi kez yok sayılırken, yaptıkları iş ve ürettikleri de yok sayılıyor, görmezlikten gelinebiliyor.

Tarım kesiminde çalışan kadınların koşullarını incelediğinde bunların çoğunluğunun okur-yazar olmadığı, geriye kalan bir kısmın da ilkokul mezunu olduğunu görülüyor. Okuma-yazma bilmeyen kadınların yüzde 95,7’si tarımda çalışıyor.

TÜİK Kasım 2018 temel işgücü verilerine göre kadınların büyük oranda tarım ve hizmet sektöründe yer aldığı görülmektedir. Kadınların %24,8’i tarımda çalışmaktadır. 2018 TÜİK rakamlarına göre, tarımda çalışan 5 milyon 23 bin kişinin %45,8’i olan 2 milyon 178 binini kadınlar oluşturmaktadır. Tarımda kayıt dışı çalışan kadınların oranı %82,7’dir. Tarımda çalışan kadınların %83’ü ücretli ya da yevmiyeli, %1’ i işveren %93,6’sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. 1 milyon 887 bin kişi kadınlardan oluşuyor. Buna göre tarımdaki kadınların yüzde %82,7’si ücretsiz aile işçisidir. Tarımda kadın işveren sayısı 235 bin, ücretli veya yevmiyeli kadın sayısı 194 bin, kendi hesabına çalışan kadın sayısı ise 235 bin kişidir.

Yine TÜİK verilerine göre tarımda çalışan kadınların yüzde 83,7 kayıt dışıdır. Kayıtlı çalışan kadın sayısı tarımda 2 bin 178 iken, kayıt dışı çalışan kadın sayısı 2 milyon 19 kişidir. Kayıt dışılık oranı, tarımda işveren kadınlarda yüzde 25 ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınlarda yüzde 83, kendi hesabına çalışan kadınlarda yüzde 94, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlarda yüzde 93. 6’dır.

İş Sağlığı ve İş güvenliği (İSİG) 2018 raporuna göre iş kazalarında hayatını kaybeden 1923 kişinin 119’u kadın işçiydi. 2018 kadın iş cinayetlerinde en çok kayıt dışı çalışmanın yüksek olduğu tarım-orman iş kolunda gerçekleşmiştir. Güvencesiz çalışma koşullarında kadınlar tarlaya çalışmaya gitmek amacıyla trafik ve servis kazalarında yaşamını yitirmiştir.

Kırsaldaki kadın emeğinin en ağır işçiliğin başında geldiğini vurgulayan KÖY-KOOP Genel Başkan Yardımcısı Neptün Soyer, “Tarım kendi işidir kadının, ailesinin işidir, bir şekilde yapılacaktır. Ancak birçoğu gelecek kaygısı taşımaktadır. Tarım sektöründe çalışan kadının hayali emekli olmaktır. Yarın başına bir olay geldiğinde veya hastaneye gittiğinde sosyal güvencesi olsun ister” dedi.

Tarım sektöründe çalışan kadın işçilerin, neredeyse yüzde 80’i ücretsiz aile işçisi olarak değerlendirildiğini anlatan KÖY-KOOP Genel Başkan Yardımcısı Neptün Soyer, bu durumun özellikle kadınlar hakkında ailelerde ve toplumda genel kanı olan, ucuz işgücü anlayışından kaynaklandığını dile getiriyor.

TZOB’un girişimleriyle tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvencesiyle ilgili olarak bazı kazanımlar sağlanmıştır. Ancak bu konuya toplumda daha çok dikkat çekilmesi gerekmektedir. Kazanılan hakların daha iyi anlatılması, kırsaldaki sosyal güvenlik sorunlarıyla daha çok ilgilenilmesi ve yerinde tespit edilerek çözümler getirilmesi gerekmektedir.