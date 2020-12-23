Mağazanın camını kaya parçasıyla kırıp, 1 dakikada 4 telefon çaldı

BAKAN KOCA VE BAKAN GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı...