Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada

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Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL’da müşteri gibi girdiği gümüş satan mağazalardan, yaklaşık 10 kilogram gümüş ziynet eşyası çalan Hanım I.(36) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadının mağazalardan hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gümüş ziynet eşyası satan mağazalardan hırsızlık yapan bir kadının peşine düştü. 13 Eylül 2021 tarihinde çalıştığı işyerinin soyulduğunu söyleyen mağdur Burak İ., tezgahta bulunan 60 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyasının çalındığını söyledi. 10 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Bülent M. ise işyerinden yaklaşık 75 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis işyeri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlıkların aynı kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Görüntülerde müşteri gibi dükkanlara giren şüphelinin, satıcının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan gümüş ziynet eşyalarını bir bir çantasına doldurduğu görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli Hanım I.’nın sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Hanım I.’nın daha önceden benzer suçlardan 17 kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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