Mağaza açılışına özel indirimde izdiham; kadınlar birbirini ezdi

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ev eşyası satılan mağazada, açılışa özel indirim düzenlenince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği anlar, kameraya yansıdı.

Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, ev eşyası satılan mağazanın açılışına özel indirimli satış yapıldı. Kampanyayı duyan kadınlar, sabah erken saatlerde mağazanın önünde toplandı. Görevlilerin kapıları açmasıyla içeri girmek isteyenler, izdihama neden oldu. Kadınların birbirini ezdiği anlar ise kameraya yansıdı.

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