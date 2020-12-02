Maganda kurbanı gencin adı Sultangazi’de sokak tabelasında

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ’de 5 yıl önce bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve felç kalan, 2 yıl 11 gün sonra hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’un adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla bir sokağa verilmişti. Ahmet Emre Çavuş’ın adını taşıyan o levhalar, 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki sokağın her iki yanına asıldı.

Gece arkadaşları ile sokakta yürürken bir magandanın silahından çıkan kurşunun omuriliğine isabet etmesi sonucu 17 yaşındayken göğsünün alt tarafından itibaren felç olan genç, 2 yıl süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Beşiktaş taraftarı olduğu için siyah-beyazlı kulüp tarafından maganda kurbanı Ahmet Emre Çavuş’a ön ve arkasında ‘Kara Kartal’ logosu bulunan özel mezar yaptırıldı. Yerel bir gazetenin sahibi babası Bülent Çavuş, ‘Bireysel Silahlanmaya Hayır’ diyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne başvurarak, oğlu Ahmet Emre Çavuş isminin bir sokağa verilmesini istedi. Önerinin Türkiye’de ilk kez maganda kurbanları için sembol olabilecek nitelikte olduğu bildirildi. Öneri, komisyonlardan geçti ve Ahmet Emre Çavuş’un adı Eylül ayında Sultangazi 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki bir sokağa oy birliği ile verildi. Alınan kararın ardından Ahmet Emre Çavuş tabelası sokağın iki tarafına asıldı.

AİLESİ NE DEMİŞTİ?

Baba Çavuş, oğlu ile ilgili kararın alınması ardından yaptığı açıklamada, “Bizim canımız yansın başka canlar yanmasın diye çaba harcıyoruz. Bireysel silahlanmaya dikkat çekmek için çalışıyoruz. 2015 yılında bir magandanın sıktığı 50 kuruşluk mermi ile oğlum vuruldu. 2 yıl 11 gün hastanede mücadele etti. 19 yaşındaki oğlum mezarında rahat uyusun. Artık yeter Emre’nin katili kim, Emre’yi kim vurdu” demişti. Anne Zeynep Çavuş, “Bir magandanın kurşunu ile 19 yaşında fidan gibi çocuğumu toprağa verdim. Oğlumun adı, onu kaybettiğim bu mahallede yaşayacak. Meclis üyeleri Emre ve bizim mücadelemizi gördükleri için bu kararı aldı. Hepsine teşekkür borçluyuz” diye konuşmuştu. Ağabeyini kaybeden Efe Çavuş da, “Bireysel silahlanmaya hayır diyorum, Kadın cinayetlerinin olmamasını söylüyorum” demişti.

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