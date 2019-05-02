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2 Mayıs 2019
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in karşısında yer alan Sucre Bulvarında’nda 1 Mayıs kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in karşısında yer alan Sucre Bulvarında’nda 1 Mayıs kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.
Dış Haberler

Maduro’dan ‘Ulusal Değişim Planı’na katılım çağrısı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’in karşısında yer alan Sucre Bulvarında’nda 1 Mayıs kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, “İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs’ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsun Venezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez’i devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler” dedi.

“DARBE TEŞEBBÜSÜ JOHN BOLTON TARAFINDAN YÖNETİLDİ”

Maduro, darbe teşebbüsünde ABD’nin etkisine değinerek, “Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi. Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün kanıtları göstereceğim. Umarım adalet üzerine düşen görevi yerine getirir. Adalet bu kanlı darbe girişiminin faillerinin yakalanmasını ve hapse atılmasını emrettiğinde bunu yapmak için elim titremeyecek” diye konuştu.

Venezuela halkının vatanı için canını feda edebileceğini söyleyen Maduro komploları bozguna uğrattıklarını belirterek, “Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç, hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler. Kim Miraflores’e gelmek istiyorsa, tek bir şey yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela’da devlet başkanı olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil; yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler” dedi.

MADURO’DAN ULUSAL DEĞİŞİM PLANI

Ayrıca Maduro, Ulusal Değişim Planı uygulanacağını ve bu kapsamda halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için halkın görüşüne de başvurulacağını belirterek, “Ülkeyi daha ileriye götürebilmek adına neler yapmamız gerektiğine dair halkın görüşünü almak için 4-5 Mayıs’ta halkımızı diyalog ve aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya çağırıyorum. 80’den fazla sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir oturuma çağırıyorum. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisini de 4-5 Mayıs’ta parti kongresine davet ediyorum. Son olarak, ülkedeki bütün valileri ve belediye başkanlarını da ulusal değişim planı çerçevesinde kendi önceliklerini sunmaları için davet ediyorum” diye konuştu.

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