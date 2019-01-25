Donald Trump’ın, Venezuela’nın seçimle işbaşına gelen devlet başkanı Maduro’yu tanımadığını belirtip onun yerine muhalefet liderini geçici başkan ilan etmesi tam bir skandaldır.
Trump bu tavrıyla Maduro’yu güçlendirmiş, kendini madara etmiştir.
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Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru ve Gürcistan da Maduro’yu tanımadıklarını, muhalefet liderini geçici başkan olarak gördüklerini ifade ederek demokrasiye inanmadıklarını ortaya koymuşlar, seçilmiş bir başkanın dış güçler tarafından değiştirilebileceğini kabul etmişlerdir.
Ki, bu da onların da madara olduğu anlamına gelmektedir.
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Maduro başarılı mı?
Değil.
Ülkesinin petrol zenginliğini iyi kullanamadı, işsizliğe ve yoksulluğa çare bulamadı, yüksek enflasyonu önleyemedi.
Ama Maduro’ya başarısızlığının faturasını kesecek olan ABD ve onu destekleyen ülkeler değil, bizzat Venezuela halkı olmalıdır.
Bu cezanın kesilme yolu da seçimden geçer.
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Maduro’nun şu aşamada yapması gereken en doğru hareket, ABD’ye, Temel’in, kendisini tanımadığını söyleyen Dursun’a söylediği gibi, “Esas ben seni hiç tanımıyorum” demesi ve kısa sürede seçime gitmesidir.
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Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Maduro’ya destek vermesi de demokrasiye inancın güzel bir örneği olarak hafızamızdaki yerini almıştır.
Madura bir diktatör olduğu halde halkını yoksulluk sefalet içine itmiş kendi yandaşlarını devletin tüm makamlarına yerleştirerek kalkıp anti emperyalizm anti abd karşıtlığı yapmakta ancak bu yalanı halkı artık yememekte ve isyan etmektedir. Abd ambargosunu bahane ederek psikolojik savaş yürütmek Maduranın hatalarının üstünü örtemez.Aslında bu hikaye bizdeki Akpnin beka sorunu var diyerek malı götürmesine benziyor. Sanki beka sorununu bu millet yarattı. Ülkede bir beka sorunu varsa onu akp yaratmıştır ve bu sorunu çözmesine imkan ihtimal yoktur. Sorun yaratanlar sorun çözemezler. Dolayısyla ne Maduradan ne de Erdoğandan anti emperyalist olmaz.Anti emperyalist bir iktidar önce abd üslerini kapatır natodan çıkar halkçı milliyetçi sosyal adaletçi ve laik bir siyaset izler.Sloganı ise ne abd ne rusya tam bağımsız Türkiye olur.