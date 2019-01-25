Donald Trump’ın, Venezuela’nın seçimle işbaşına gelen devlet başkanı Maduro’yu tanımadığını belirtip onun yerine muhalefet liderini geçici başkan ilan etmesi tam bir skandaldır.

Trump bu tavrıyla Maduro’yu güçlendirmiş, kendini madara etmiştir.

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Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru ve Gürcistan da Maduro’yu tanımadıklarını, muhalefet liderini geçici başkan olarak gördüklerini ifade ederek demokrasiye inanmadıklarını ortaya koymuşlar, seçilmiş bir başkanın dış güçler tarafından değiştirilebileceğini kabul etmişlerdir.

Ki, bu da onların da madara olduğu anlamına gelmektedir.

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Maduro başarılı mı?

Değil.

Ülkesinin petrol zenginliğini iyi kullanamadı, işsizliğe ve yoksulluğa çare bulamadı, yüksek enflasyonu önleyemedi.

Ama Maduro’ya başarısızlığının faturasını kesecek olan ABD ve onu destekleyen ülkeler değil, bizzat Venezuela halkı olmalıdır.

Bu cezanın kesilme yolu da seçimden geçer.

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Maduro’nun şu aşamada yapması gereken en doğru hareket, ABD’ye, Temel’in, kendisini tanımadığını söyleyen Dursun’a söylediği gibi, “Esas ben seni hiç tanımıyorum” demesi ve kısa sürede seçime gitmesidir.

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Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Maduro’ya destek vermesi de demokrasiye inancın güzel bir örneği olarak hafızamızdaki yerini almıştır.