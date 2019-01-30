Rus haber ajansı RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kendilerine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı.

RIA Novosti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun özel röportajında, Trump’ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ile yine aynı ülkedeki mafyaya emir verdiğini söylediğini yazdı. Haberde Maduro’nun “Eğer bana bir gün bir şey olursa, Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başıma gelen her şeyden sorumludur” dediği vurgulandı.

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