Madendeki yangını söndürme çalışmalarına katılan işçi: Bizim kaderimiz yer altındaymış 

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Ali Sencer ARSLAN/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağında yangınla mücadele kapsamında hava akışının kesilmesi için beton dökme çalışmalarına katılan işçilerden Muhammet Gürgen (39), “Gerçekten kelle koltukta ekmeğimizin peşindeyiz. Kalbimiz acı içinde. Biliyorum, çok acı. Birinin düğünü varmış, birinin çocuğu olacakmış. Bunlar anlatılmaz, yaşamayan bilmez. Bizim kaderimiz yer altındaymış” dedi.

Amasra’da 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki yangına müdahale sürüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun farklı müesseselerindeki etüt servislerinde çalışan işçiler, ocağa geldi. 14 yıllık maden işçisi Muhammet Gürgen ile arkadaşları, yangınla mücadele kapsamında hava akışının kesilmesi için beton dökmeye başladı.

30 işçinin öldüğü 2010’daki Karadon maden faciasında da görev aldığını belirten Muhammet Gürgen, “İkincisi Soma faciası, üçüncüsü bu faciamız. Keşke olmasaydı. Madencilik zor bir meslek, anlatılmaz yaşanması lazım. Bizim ekmeğimiz yer altındaymış. Allah bize bunu nasip etti. Bizim dedelerimizden bize geldiyse bu zamana kadar, biz de nesilden nesile bu işi devam ettirmeye çalışacağız. Zonguldak’ın ekmeği bu. Babam, maden emeklisiydi” dedi.

‘KALBİMİZ ACI İÇİNDE’

Madenciliğin birçok açıdan zor bir meslek olduğunu vurgulayan Gürgen, “Yanındaki arkadaşın ölüyor. Sen yine işin ucundan devam etmeye çalışıyorsun. Psikolojin çok kötü oluyor ama zamanla alışıyorsun. Üzüntümüz sürekli. Böyle olaylar, oldukça kalbimizden gitmiyor. Sürekli bunun bilincindeyiz. ‘Kelle koltukta iniyoruz’ diyoruz. Gerçekten kelle koltukta, ekmeğimizin peşindeyiz. Kalbimiz acı içinde. Ölen arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabırlar versin. Biliyorum, çok acı. Birinin düğünü varmış, birinin çocuğu olacakmış. Bunlar anlatılmaz, yaşamayan bilmez. Bizim kaderimiz yer altındaymış, ekmeğimizin peşinde devam edeceğiz” diye konuştu. (DHA)

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