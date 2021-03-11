Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel’i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganın kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, İskete...
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da moto kurye Hakan Mutlu'nun (20) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde...
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkarak yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaralayan dayı Vedat A. tutuklandı.
Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan...