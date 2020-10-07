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Maden!: Bora, Koç, Özdemir, Yalçın…

Maden, sadece doğada bulunan kıymetli maddelerden ibaret değildir.

Diyelim ki öyle!

O zaman…

O maden; sadece kazma/kürekle, alet/edevatla çıkarılıp, işlenip insanlığın hizmetine sunulan; bu yapılırken; çoğu zaman başkalarının kanı, canı, sömürüsü üzerine kurulu bir sürecin malzemesidir, maddesidir…

Oysa anlatmak istediğim ‘maden’; insanın yüreğinde taşıdığı değerlerdir ki bu, kimi zaman bir tabloya, bazen bir dizeye, cümleye, yeri gelir insanlara hizmet olarak yansıyan insan işi mamul maddedir!

Akdağmadeni

İnsana dair maddeye örnek ismi ile müsemma bir ilçemiz var: Akdağmadeni.

Yozgat’ın bu güzel ve bereketli ilçesinin mümbit ikliminde yetişmiş, dostluğuyla çevresine huzur veren, bilgisiyle değer katan, tecrübesiyle yol gösteren dostlarım var.

Ahmet Koç

Bunlardan biri Ankara’daki Yozgatlıların sivil toplum yapılanmasında en kapsamlı çatı kuruluş olan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç. Önemli özellikleri var yazarız bir gün…

Selma Bora

Bir başka dost, yüreği Türkiye, insan, Atatürk, Yozgat, Akdağmadeni ve kültür/sanat sevgisiyle dolu olan, bu özelliğini eserlerine yansıtan ressam Selma Bora. Hayranlık uyandıran eserlere imza atıyor…

Osman Özdemir

Osman Özdemir ise öğretmenliği ile insan denen madenin paha biçilmez hal almasını sağlamış biri. Şimdi de Akdağmadeni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak sürdürüyor çalışmalarını.

Başkaları da var

Ankara’da işveren, bürokrat, siyasetçi, sanatçı olarak yaşayan ve ülkesine faydalı işlere imza atan pek çok isim var.

Ankara’dan Akdağmadeni’ne gidecek olursanız, sizi Akdağmadeni Belediye Başkanı Sayın Nezih Yalçın karşılar.

Önemli ziyaret

Akdağmadeni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız Osman Özdemir, bu ziyareti yakın zamanda gerçekleştirenlerden biri.

Bu sıradan bir gezi değildi elbette.

Hem Ankara selamını ulaştırdı hem de neler yapılabilire dönük sohbete sahne oldu.

Bu arada, değerli sanatçı Selma Bora’nın noktala tekniği ile yaptığı ve Akdağmadeni’ni konu edinmiş tabloları Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a takdim etti.

Görüşme arzusu

Karşılıklı teşekkürler, Ankara’dan Akdağmadeni’ne oradan Başkente ulaşan selamlar, koronavirüs belasına inat fakat yasak ve kısıtlama önlemlerine uygun şekilde en kısa sürede görüşebilme temennisiyle harmanlandı.

Yazarız bir gün

Dostları analım diye kaleme aldığı bu yazı, Akdağmadeni’nin müthiş öyküsünü, zengin mazisini, değerli insanlarını ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın ilçeye yapılan büyük hizmetleri anlatmayacağım anlamına gelmez. Çünkü hem Başkanın yürüttüğü hem de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğini bekleyen çok önemli projeler var.

Son söz yerine

Her Maden değerli, Akdağmadeni önemli ama hepsinden değerlisi, önemlisi insan madeni. Demem o ki:

Hepimiz insanız maden misali

Karadır kimimiz beyaz timsali

Kiminin bulunmaz benzer, emsali

Onların özünde maden yeşerir

Dursun ERKILIÇ

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Dursun ERKILIÇ
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